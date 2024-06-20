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Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS
Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 74 беспилотника ВСУ, а также сбили десятки реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T15:11
2024-06-20T15:12
министерство обороны рф
новости сво
пво
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 74 беспилотника ВСУ, а также сбили десятки реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 105 районах.По информации Минобороны, в общей сложности с начала спецоперации уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 531 зенитный ракетный комплекс, 1346 боевых машин РСЗО противника, сбито 26 008 украинских беспилотников.По объектам энергетики Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием. Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, потери ВСУ составили около 1900 военнослужащих и более 60 единиц военной техники и вооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииХерсон обесточен после взрывовЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон)
Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS

Минобороны России: силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ и 21 снаряд HIMARS за сутки

15:11 20.06.2024 (обновлено: 15:12 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 74 беспилотника ВСУ, а также сбили десятки реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 74 украинских беспилотных летательных аппарата и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 105 районах.
По информации Минобороны, в общей сложности с начала спецоперации уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 531 зенитный ракетный комплекс, 1346 боевых машин РСЗО противника, сбито 26 008 украинских беспилотников.
По объектам энергетики Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием. Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, потери ВСУ составили около 1900 военнослужащих и более 60 единиц военной техники и вооружений.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОПоставки западного оружия УкраинеБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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