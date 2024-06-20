https://crimea.ria.ru/20240620/rabotaet-pvo-sbity-74-ukrainskikh-drona-i-bolshe-20-himars-1138244059.html

Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS

Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 74 беспилотника ВСУ, а также сбили десятки реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T15:11

2024-06-20T15:11

2024-06-20T15:12

министерство обороны рф

новости сво

пво

поставки западного оружия украине

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 74 беспилотника ВСУ, а также сбили десятки реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 105 районах.По информации Минобороны, в общей сложности с начала спецоперации уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 531 зенитный ракетный комплекс, 1346 боевых машин РСЗО противника, сбито 26 008 украинских беспилотников.По объектам энергетики Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием. Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, потери ВСУ составили около 1900 военнослужащих и более 60 единиц военной техники и вооружений.Читайте также на РИА Новости Крым:15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииХерсон обесточен после взрывовЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон)