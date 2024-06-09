https://crimea.ria.ru/20240609/rabota-pvo-sbit-esche-odin-ukrainskiy-vertolet-mi-8-1137975188.html

Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8

Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8

Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T13:41

2024-06-09T13:41

2024-06-09T13:41

новости сво

новости

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a4e862629c7cf4c8b37564415b25c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 610 самолетов, 276 вертолетов, 25463 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16304 танка и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22387 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетовРаботают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), пво