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Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T13:41
2024-06-09T13:41
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армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 610 самолетов, 276 вертолетов, 25463 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16304 танка и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22387 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетовРаботают ПВО: сбиты 136 беспилотников и 8 реактивных снарядов
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), пво
Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8

Минобороны: ВС РФ сбили еще один вражеский Ми-8 и 66 дронов

13:41 09.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще один вражеский вертолет Ми-8 и 66 дронов ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 610 самолетов, 276 вертолетов, 25463 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16304 танка и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22387 единиц специальной военной автомобильной техники.
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