https://crimea.ria.ru/20240623/nochnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1138297563.html
Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно
Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно
Два десятка дронов ВСУ минувшей ночью атаковали Брянскую область. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T07:01
2024-06-23T07:01
2024-06-23T07:01
пво
брянская область
воронежская область
липецкая область
смоленск
смоленская область
игорь артамонов
александр богомаз
александр гусев
василий анохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Два десятка дронов ВСУ минувшей ночью атаковали Брянскую область. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет.Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА: четыре сбили над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов. А затем регион атаковали еще два дрона. "Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – уточнил Богомаз.Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.Опасность атаки беспилотников была объявлена также в Воронежской и Липецкой областях. Об этом сообщили главы регионов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-kurskuyu-oblast-sbito-8-raket-vsu-i-36-ukrainskikh-dronov-1138296173.html
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пво, брянская область, воронежская область, липецкая область, смоленск, смоленская область, игорь артамонов, александр богомаз, александр гусев, василий анохин, всу (вооруженные силы украины), новости
Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно
Дроны ВСУ атаковали Брянск и Смоленск
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым
. Два десятка дронов ВСУ минувшей ночью атаковали Брянскую область. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор региона Александр Богомаз.
"В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА – над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом", – написал он.
По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА: четыре сбили над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов. А затем регион атаковали еще два дрона.
"Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – уточнил Богомаз.
Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил
губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", – написал он в своем Telegram-канале.
Опасность атаки беспилотников была объявлена также в Воронежской и Липецкой областях. Об этом сообщили главы регионов.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.