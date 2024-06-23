https://crimea.ria.ru/20240623/nochnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1138297563.html

Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно

Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Ночная атака ВСУ на регионы России: что известно

Два десятка дронов ВСУ минувшей ночью атаковали Брянскую область. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T07:01

2024-06-23T07:01

2024-06-23T07:01

пво

брянская область

воронежская область

липецкая область

смоленск

смоленская область

игорь артамонов

александр богомаз

александр гусев

василий анохин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Два десятка дронов ВСУ минувшей ночью атаковали Брянскую область. Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет.Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА: четыре сбили над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному беспилотнику уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов. А затем регион атаковали еще два дрона. "Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – уточнил Богомаз.Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Смоленском и Ярцево, при падении обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.Опасность атаки беспилотников была объявлена также в Воронежской и Липецкой областях. Об этом сообщили главы регионов.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Накануне ночью в Смоленской области уничтожили два БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-kurskuyu-oblast-sbito-8-raket-vsu-i-36-ukrainskikh-dronov-1138296173.html

брянская область

воронежская область

липецкая область

смоленск

смоленская область

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