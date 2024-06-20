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Обстрел ВСУ села в Брянской области: ранен мирный житель
Обстрел ВСУ села в Брянской области: ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Обстрел ВСУ села в Брянской области: ранен мирный житель
Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T10:21
2024-06-20T10:21
2024-06-20T10:21
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
новости
происшествия
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.По информации губернатора, результате удара частично повреждены шесть жилых домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ночью украинские боевики атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по Славянску-на-Кубани, где оказался полностью разрушен дом. Погибла женщина. Кроме того, украинские боевики предприняли попытки ударов по Ростовской, Орловской, Белгородской областей и по Республике Адыгея.Читайте также на РИА Новости Крым:15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииНа нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливомПожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известно
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, новости, происшествия
Обстрел ВСУ села в Брянской области: ранен мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ села Сушаны в Брянской области