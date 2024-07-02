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Часть Феодосии осталась без воды - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Часть Феодосии осталась без воды
Часть Феодосии осталась без воды - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Часть Феодосии осталась без воды
Часть Феодосии останется без воды из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького, сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T06:49
2024-07-02T06:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Часть Феодосии останется без воды из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького, сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Ограничения коснутся следующих улиц: Чкалова, Федько, Б.Старшинова, Гарнаева, Володарского, Ленина, Боевая, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Старокарантинная, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Понамаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса. Н. Карантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Боевая, 1го Мая пер. Беломорский, Русская, К. Маркса, Галерейная, а также прилегающих к ним улиц и переулков. На время выполнения ремонтных работ гражданам организуют подвоз питьевой воды согласно поступающих заявок. "Вода соответствует нормам СанПин, перед употреблением рекомендуем кипячение", - добавили на предприятии.Как сообщалось, во вторник в одном из сел Советского района Крыма будет проводиться дезинфекция резервуаров воды и сетей, в связи с чем воду из-под крана нельзя будет употреблять.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вода Крыма" прощает пени должникам - условияНазначен новый руководитель "Воды Крыма"Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасами
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Часть Феодосии осталась без воды

Часть Феодосии осталась без воды из-за аварии на коллекторе

06:49 02.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваЛюди набирают воду
Люди набирают воду - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Часть Феодосии останется без воды из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького, сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В связи с проведением аварийно-восстановительных  работ на канализационном коллекторе по ул. Горького, ориентировочно до 17:00 02.07.2024 будет снижено давление воды (частичное или полное отсутствие водоснабжения)", - говорится в сообщении.
Ограничения коснутся следующих улиц: Чкалова, Федько, Б.Старшинова, Гарнаева, Володарского, Ленина, Боевая, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Старокарантинная, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Понамаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса. Н. Карантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Боевая, 1го Мая пер. Беломорский, Русская, К. Маркса, Галерейная, а также прилегающих к ним улиц и переулков.
На время выполнения ремонтных работ гражданам организуют подвоз питьевой воды согласно поступающих заявок.
"Вода соответствует нормам СанПин, перед употреблением рекомендуем кипячение", - добавили на предприятии.
Как сообщалось, во вторник в одном из сел Советского района Крыма будет проводиться дезинфекция резервуаров воды и сетей, в связи с чем воду из-под крана нельзя будет употреблять.
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