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В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового
В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового
Общегородской проездной, который начал действовать в Севастополе с 1 июля, можно будет привязать не только к банковской карте, но и к транспортной. Сделать это... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T08:23
2024-07-02T08:23
2024-07-02T08:23
севастополь
станислав таматаев
новости
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Общегородской проездной, который начал действовать в Севастополе с 1 июля, можно будет привязать не только к банковской карте, но и к транспортной. Сделать это можно будет в августе. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.Он отметил, что общегородской проездной билет, по подсчетам департамента, станет большим подспорьем для тех людей, которые совершают больше пяти поездок в день."Если 22 рабочих дня и шесть поездок в день, то, мы уже посчитали, он платит 18 рублей за поездку, то есть уже меньше, чем 24 рубля, в текущей ситуации", – уточнил Таматаев.При этом учитываются поездки и на троллейбусах, и на автобусах, и на катерах. За багаж при этом придется заплатить отдельно, добавил он.О том, что в Севастополе будет введен общегородской проездной билет, ранее сообщали в департаменте транспорта. До этого дня на территории региона действовал длительный проездной только на муниципальных маршрутах, обслуживаемых ГУП "Севэлектроавтотранс", при этом общегражданский обходился 2330 рублей. Теперь он работает и на маршрутах частного перевозчика и стоит 2440 рублей.Таматаев подчеркнул, что общегородской проездной добавился в дополнение к имеющимся трем проездным (общегражданскому, школьному, студенческому), которые продолжают действовать – так что у севастопольцев появилось больше альтернатив.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконКогда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта "Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
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севастополь, станислав таматаев, новости, транспорт, общественный транспорт
В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового
Общегородской проездной в Севастополе можно будет привязать к транспортной карте в августе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Общегородской проездной, который начал действовать в Севастополе с 1 июля, можно будет привязать не только к банковской карте, но и к транспортной. Сделать это можно будет в августе. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.
"Любую банковскую карту можно привязать на сайте ЕГКС, купить проездной билет на месяц и пополнять. Где-то к августу мы также это реализуем и на транспортных картах ЕГКС, и можно будет через терминалы Payberry их также пополнять", – сказал Таматаев.
Он отметил, что общегородской проездной билет, по подсчетам департамента, станет большим подспорьем для тех людей, которые совершают больше пяти поездок в день.
"Если 22 рабочих дня и шесть поездок в день, то, мы уже посчитали, он платит 18 рублей за поездку, то есть уже меньше, чем 24 рубля, в текущей ситуации", – уточнил Таматаев.
При этом учитываются поездки и на троллейбусах, и на автобусах, и на катерах. За багаж при этом придется заплатить отдельно, добавил он.
О том, что в Севастополе будет введен общегородской проездной билет
, ранее сообщали в департаменте транспорта. До этого дня на территории региона действовал длительный проездной только на муниципальных маршрутах, обслуживаемых ГУП "Севэлектроавтотранс", при этом общегражданский обходился 2330 рублей. Теперь он работает и на маршрутах частного перевозчика и стоит 2440 рублей.
Таматаев подчеркнул, что общегородской проездной добавился в дополнение к имеющимся трем проездным (общегражданскому, школьному, студенческому), которые продолжают действовать – так что у севастопольцев появилось больше альтернатив.
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