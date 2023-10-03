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В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей
В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей
Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T08:59
2023-10-03T09:00
олег крючков
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его словам, утилизировать боеприпасы будет в Старом Крыму Кировского района - с 11 до 13 часов, а также в красногвардейском поселке Октябрьское и в джанкойском селе Вольном - с 13.00 до 15.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоГде в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметовЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
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олег крючков, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым, новости, новости крыма, общество, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей

В трех районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

08:59 03.10.2023 (обновлено: 09:00 03.10.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, утилизировать боеприпасы будет в Старом Крыму Кировского района - с 11 до 13 часов, а также в красногвардейском поселке Октябрьское и в джанкойском селе Вольном - с 13.00 до 15.00.
Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.
Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.
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Олег КрючковУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуКрымНовостиНовости КрымаОбществоБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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