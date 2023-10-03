https://crimea.ria.ru/20231003/v-trekh-rayonakh-kryma-budet-gromko---preduprezhdenie-vlastey-1131812860.html

В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей

В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей - РИА Новости Крым, 03.10.2023

В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей

Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T08:59

2023-10-03T08:59

2023-10-03T09:00

олег крючков

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его словам, утилизировать боеприпасы будет в Старом Крыму Кировского района - с 11 до 13 часов, а также в красногвардейском поселке Октябрьское и в джанкойском селе Вольном - с 13.00 до 15.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоГде в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметовЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, крым, новости, новости крыма, общество, безопасность, безопасность республики крым и севастополя