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Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
В семи районах в Крыму в разное время с 10 утра до 18 вечера в среду, 27 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T08:03
2023-09-27T08:03
2023-09-27T08:03
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
олег крючков
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В семи районах в Крыму в разное время с 10 утра до 18 вечера в среду, 27 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, с 10-00 до 18-00 мероприятия по уничтожению проведут в районах Керчи и Армянска, а также в селах Уварово Ленинского района и Воинка Красноперекопского района.С 11-00 до 13-00 будет громко в Старом Крыму. А с 13-00 до 15-00 в селе Вольное в Джанкойском районе и пгт Октябрьское.Специалисты в Крыму и Севастополе регулярно проводят мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории регионов. О плановой утилизации боеприпасов как правило власти предупреждают заранее. Также ежедневно предупреждают о тренировках и учениях военных. Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
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РИА Новости Крым
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму, олег крючков, крым, новости крыма, мчс крыма
Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
В семи населенных пунктах Крыма уничтожат взрывоопасные предметы – будет громко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В семи районах в Крыму в разное время с 10 утра до 18 вечера в среду, 27 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня, 27 сентября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его информации, с 10-00 до 18-00 мероприятия по уничтожению проведут в районах Керчи и Армянска, а также в селах Уварово Ленинского района и Воинка Красноперекопского района.
С 11-00 до 13-00 будет громко в Старом Крыму. А с 13-00 до 15-00 в селе Вольное в Джанкойском районе и пгт Октябрьское.
Специалисты в Крыму и Севастополе регулярно проводят мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории регионов. О плановой утилизации боеприпасов как правило власти предупреждают заранее.
Также ежедневно предупреждают
о тренировках и учениях военных.
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