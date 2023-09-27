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Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов

Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов

В семи районах в Крыму в разное время с 10 утра до 18 вечера в среду, 27 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T08:03

2023-09-27T08:03

2023-09-27T08:03

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

олег крючков

крым

новости крыма

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В семи районах в Крыму в разное время с 10 утра до 18 вечера в среду, 27 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, с 10-00 до 18-00 мероприятия по уничтожению проведут в районах Керчи и Армянска, а также в селах Уварово Ленинского района и Воинка Красноперекопского района.С 11-00 до 13-00 будет громко в Старом Крыму. А с 13-00 до 15-00 в селе Вольное в Джанкойском районе и пгт Октябрьское.Специалисты в Крыму и Севастополе регулярно проводят мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории регионов. О плановой утилизации боеприпасов как правило власти предупреждают заранее. Также ежедневно предупреждают о тренировках и учениях военных. Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утилизация взрывоопасных предметов в крыму, олег крючков, крым, новости крыма, мчс крыма