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В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко - РИА Новости Крым, 02.10.2023
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко
Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T08:18
2023-10-02T08:18
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Он уточнил, что утилизация боеприпасов будет проходить в городе Старый Крым (Кировский район) с 11:00 до 13:00, а также в поселке Октябрьское (Красногвардейский район) и селе Вольное (Джанкойский район) с 13:00 до 15:00Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметыЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службГде в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко

В трех районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

08:18 02.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Он уточнил, что утилизация боеприпасов будет проходить в городе Старый Крым (Кировский район) с 11:00 до 13:00, а также в поселке Октябрьское (Красногвардейский район) и селе Вольное (Джанкойский район) с 13:00 до 15:00
Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.
Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.
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