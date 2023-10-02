https://crimea.ria.ru/20231002/v-krymu-unichtozhayut-vzryvoopasnye-predmety-gde-budet-gromko-1131788137.html

В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко

В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко - РИА Новости Крым, 02.10.2023

В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко

Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T08:18

2023-10-02T08:18

2023-10-02T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Он уточнил, что утилизация боеприпасов будет проходить в городе Старый Крым (Кировский район) с 11:00 до 13:00, а также в поселке Октябрьское (Красногвардейский район) и селе Вольное (Джанкойский район) с 13:00 до 15:00Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметыЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службГде в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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