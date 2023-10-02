https://crimea.ria.ru/20231002/v-krymu-unichtozhayut-vzryvoopasnye-predmety-gde-budet-gromko-1131788137.html
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко - РИА Новости Крым, 02.10.2023
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко
Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T08:18
2023-10-02T08:18
2023-10-02T08:18
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
олег крючков
новости
новости крыма
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123324302_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_ebabe61461b87336a90949f736c75412.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в понедельник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Он уточнил, что утилизация боеприпасов будет проходить в городе Старый Крым (Кировский район) с 11:00 до 13:00, а также в поселке Октябрьское (Красногвардейский район) и селе Вольное (Джанкойский район) с 13:00 до 15:00Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметыЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службГде в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123324302_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de954773e0380fdc68615e936202b509.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, олег крючков, новости, новости крыма, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым
В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко
В трех районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы