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В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы
В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 30.09.2023
В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы
С 11 до 15 часов в субботу спецслужбы Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы в трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы республики РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T08:18
2023-09-30T08:18
2023-09-30T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С 11 до 15 часов в субботу спецслужбы Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы в трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков. Он уточнил, что с 11-00 до 13-00 мероприятия пройдут в городе Старый Крым. А с 13-00 до 15-00 – в пгт Октябрьское и селе Вольное. 29 сентября сообщалось о проведении утилизации взрывоопасных предметов в двух районах Крыма. Спецслужбы Крыма и Севастополя практически ежедневно уничтожают взрывоопасные предметы на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают жителей и гостей полуострова о том, что в разных районах могут быть слышны громкие звуки. Также публикуются предупреждения о тренировках и учениях военных. Читайте также на РИА Новости Крым: Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторСША и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
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В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы
В Крыму в субботу будут уничтожать взрывоопасные предметы