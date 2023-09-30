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В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы

В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 30.09.2023

В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы

С 11 до 15 часов в субботу спецслужбы Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы в трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы республики РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T08:18

2023-09-30T08:18

2023-09-30T08:18

олег крючков

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С 11 до 15 часов в субботу спецслужбы Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы в трех районах полуострова. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков. Он уточнил, что с 11-00 до 13-00 мероприятия пройдут в городе Старый Крым. А с 13-00 до 15-00 – в пгт Октябрьское и селе Вольное. 29 сентября сообщалось о проведении утилизации взрывоопасных предметов в двух районах Крыма. Спецслужбы Крыма и Севастополя практически ежедневно уничтожают взрывоопасные предметы на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают жителей и гостей полуострова о том, что в разных районах могут быть слышны громкие звуки. Также публикуются предупреждения о тренировках и учениях военных. Читайте также на РИА Новости Крым: Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернаторСША и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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