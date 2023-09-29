Рейтинг@Mail.ru
Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230929/utilizatsiya-vzryvoopasnykh-predmetov-v-krymu-gde-zhdat-gromkikh-zvukov-1131737896.html
Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков
Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков
Спецслужбы проведут работы по утилизации взрывоопасные предметы в трех районах Крыма. Об этом в пятницу предупредил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T07:58
2023-09-29T07:58
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
олег крючков
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936607_291:290:538:429_1920x0_80_0_0_d574fe4a65a3c8f8eb9b82fd10242db7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Спецслужбы проведут работы по утилизации взрывоопасные предметы в трех районах Крыма. Об этом в пятницу предупредил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район – ред.) и селе Вольное Джанкойского района. Работы будут проходить с 13 до 15 часов. Также уничтожать боеприпасы будут в городе Старый Крым с 11.00 до 13.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службСША и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе КрымаУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936607_80:0:791:533_1920x0_80_0_0_075ae6b24df9adc89f9fdf82e3e5a09d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утилизация взрывоопасных предметов в крыму, олег крючков, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков

В трех районах Крыма уничтожат взрывоопасные предметы – будет громко

07:58 29.09.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Спецслужбы проведут работы по утилизации взрывоопасные предметы в трех районах Крыма. Об этом в пятницу предупредил советник главы республики Олег Крючков.
По его информации, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район – ред.) и селе Вольное Джанкойского района. Работы будут проходить с 13 до 15 часов. Также уничтожать боеприпасы будут в городе Старый Крым с 11.00 до 13.00.
Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.
Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
США и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе Крыма
Угроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
 
Утилизация взрывоопасных предметов в КрымуОлег КрючковКрымБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:44В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации
08:22Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат
08:18На Курилах произошло сильное землетрясение
08:01В Курской области вражеский БПЛА подорвал в подстанцию
07:58Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков
07:39Новое управление по делам национальностей начинает работу в Крыму
07:27Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы
07:14Что угрожает здоровью сердца – мнение кардиолога
06:45Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"
06:34Массовое отключение: пригород и Симферополь до вечера без света
06:03Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодня
00:01Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
23:23Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему
23:10Новак пригрозил жесткими мерами за рост цен на топливо
22:57Главные новости Крыма: 28 сентября
22:41Главное за день: 28 сентября
22:20Эсэсовец Хунка бежит в Южную Америку - реакция Захаровой
22:03Крымские ученые создали уникальную линию косметики
21:49Аксенов рассказал об очередях в детские сады Крыма
Лента новостейМолния