https://crimea.ria.ru/20230929/utilizatsiya-vzryvoopasnykh-predmetov-v-krymu-gde-zhdat-gromkikh-zvukov-1131737896.html

Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков

Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков

Спецслужбы проведут работы по утилизации взрывоопасные предметы в трех районах Крыма. Об этом в пятницу предупредил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T07:58

2023-09-29T07:58

2023-09-29T07:58

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

олег крючков

крым

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936607_291:290:538:429_1920x0_80_0_0_d574fe4a65a3c8f8eb9b82fd10242db7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Спецслужбы проведут работы по утилизации взрывоопасные предметы в трех районах Крыма. Об этом в пятницу предупредил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район – ред.) и селе Вольное Джанкойского района. Работы будут проходить с 13 до 15 часов. Также уничтожать боеприпасы будут в городе Старый Крым с 11.00 до 13.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службСША и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе КрымаУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утилизация взрывоопасных предметов в крыму, олег крючков, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя