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Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков
Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков
Спецслужбы проведут работы по утилизации взрывоопасные предметы в трех районах Крыма. Об этом в пятницу предупредил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T07:58
2023-09-29T07:58
2023-09-29T07:58
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
олег крючков
крым
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Спецслужбы проведут работы по утилизации взрывоопасные предметы в трех районах Крыма. Об этом в пятницу предупредил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, специальные службы будут уничтожать взрывоопасные предметы в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район – ред.) и селе Вольное Джанкойского района. Работы будут проходить с 13 до 15 часов. Также уничтожать боеприпасы будут в городе Старый Крым с 11.00 до 13.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, крымчан и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службСША и НАТО втрое участили разведывательные полеты в районе КрымаУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
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Утилизация взрывоопасных предметов в Крыму: где ждать громких звуков
В трех районах Крыма уничтожат взрывоопасные предметы – будет громко