https://crimea.ria.ru/20240630/zhara-ne-otpuskaet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1138181522.html

Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T00:01

2024-06-30T00:01

2024-06-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +28...+30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240628/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-i-chego-zhdat-ot-pogody-v-vykhodnye-fobos-1138440681.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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