https://crimea.ria.ru/20240630/zhara-ne-otpuskaet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1138181522.html
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T00:01
2024-06-30T00:01
2024-06-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +28...+30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240628/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-i-chego-zhdat-ot-pogody-v-vykhodnye-fobos-1138440681.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +35 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных, западных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +24, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +28...+30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.