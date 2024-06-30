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Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T00:01
2024-06-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +28...+30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240628/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-i-chego-zhdat-ot-pogody-v-vykhodnye-fobos-1138440681.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +35 градусов

00:01 30.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖара в Симферополе
Жара в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных, западных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +24, днем +30…+35, в горах +23…+28 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22, днем +28...+30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Надпись на пляже - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 18:10Радио "Спутник в Крыму"
Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 июня
22:58Крымский мост открыт
22:52Крымский мост закрыт
21:43Главное за день: 29 июня
21:17Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду
20:53Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать
20:26Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области
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19:51В Севастополе военные проводят учения
19:43Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе
19:31Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей
19:11Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший
18:44В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений
18:16Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта
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17:21Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина
17:10Соглашение ЕС и Украины о безопасности оценили в Крыму
16:40Несгибаемая воля к победе – Севастополь простился с героем СВО
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