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Очередь на Крымский мост удвоилась за час - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Очередь на Крымский мост удвоилась за час
Очередь на Крымский мост удвоилась за час - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Очередь на Крымский мост удвоилась за час
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят 477 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T09:10
2024-06-30T09:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят 477 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 8.00 в очереди на мост находились 200 автомобилей.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240630/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1138467039.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Очередь на Крымский мост удвоилась за час

В очереди на Крымский мост стоят почти 500 автомобилей

09:10 30.06.2024 (обновлено: 09:11 30.06.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди стоят 477 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 477 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Крымский мост закрывали вечером в субботу и в ночь на воскресенье дважды. Первый раз ограничение продлилось шесть минут, второй раз транспортный переход был закрыт менее 20 минут. В 8.00 в очереди на мост находились 200 автомобилей.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерченский проливКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
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