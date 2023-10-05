https://crimea.ria.ru/20231005/vzryvy-tselyy-den-gde-v-krymu-budut-utilizirovat-vzryvoopasnye-predmety-1131858170.html

Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы

Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы

В районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех районах Крыма в четверг будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T07:23

2023-10-05T07:23

2023-10-05T07:23

олег крючков

новости крыма

старый крым

феодосия

джанкойский район

кировский район крыма

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех районах Крыма в четверг будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Утилизация боеприпасов будет происходить в период с 10 до 18 часов в Феодосии, Старом Крыму, селе Владиславовка Кировского района и селе Фронтовом Ленинского района. С 13 до 15 часов – в районе поселка Октябрьское и села Вольного Джанкойского района Крыма.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС заблаговременно предупреждают население о громких звуках.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметыЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службГде в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов

старый крым

феодосия

джанкойский район

кировский район крыма

ленинский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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