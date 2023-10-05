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Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы
Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы
В районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех районах Крыма в четверг будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T07:23
2023-10-05T07:23
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех районах Крыма в четверг будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Утилизация боеприпасов будет происходить в период с 10 до 18 часов в Феодосии, Старом Крыму, селе Владиславовка Кировского района и селе Фронтовом Ленинского района. С 13 до 15 часов – в районе поселка Октябрьское и села Вольного Джанкойского района Крыма.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС заблаговременно предупреждают население о громких звуках.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметыЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службГде в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
старый крым
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олег крючков, новости крыма, старый крым, феодосия, джанкойский район, кировский район крыма, ленинский район
Взрывы целый день: где в Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы

В двух городах и трех районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

07:23 05.10.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюУтилизация взрывоопасных предметов
Утилизация взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В районе городов Феодосия и Старый Крым, а также в трех районах Крыма в четверг будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"В четверг, 5 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в Старом Крыму, Феодосии, и четырех селах Джанкойского, Кировского и Ленинского района Крыма", – сказано в сообщении.
Утилизация боеприпасов будет происходить в период с 10 до 18 часов в Феодосии, Старом Крыму, селе Владиславовка Кировского района и селе Фронтовом Ленинского района. С 13 до 15 часов – в районе поселка Октябрьское и села Вольного Джанкойского района Крыма.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС заблаговременно предупреждают население о громких звуках.
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