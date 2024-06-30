https://crimea.ria.ru/20240630/chetyre-sela-pod-feodosiey-bez-vody-avariya-na-magistralnom-vodovode-1138469563.html

Четыре села под Феодосией без воды: авария на магистральном водоводе

Четыре села под Феодосией без воды: авария на магистральном водоводе - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Четыре села под Феодосией без воды: авария на магистральном водоводе

Из-за аварии на магистральном водоводе под Феодосией остались без воды четыре села: Ближнее, Боевое, Насыпное и Солнечное. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T09:19

2024-06-30T09:19

2024-06-30T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Из-за аварии на магистральном водоводе под Феодосией остались без воды четыре села: Ближнее, Боевое, Насыпное и Солнечное. Об этом сообщает "Вода Крыма".Полное восстановление водоснабжения, по информации предприятия, ожидается к утру понедельника.ГУП "Вода Крыма" организовала подвоз питьевой воды по графику:с 09.00 – 10.30 - ул. Боевая, ул. 2-ая Октябрьская, ул. Достоевского ул. Лермонтова, ул. Феодосийская, ул. Красная, ул. Гиголашвили, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Полевая,с 11.30 -14.00 - ул. Юбилейная, ул. Школьная, ул.Речная, ул. Виноградная, ул. Новая, ул. Садовая ул. 1-ая Октябрьская, ул. Западная, ул. Хуторская,с 15:00 - 15:30 - ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Речная,с 15:40 - 16:10 - ул. 40 лет Победы, пер. Виноградный, ул. Виноградная, ул. Почтовая,с 16:30 - 17:00 - ул. Боевая, 1-ый Боевой пер, 2-ой Боевой пер, ул. Степная.Актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467-07-52.Ранее в ГУП "Вода Крыма" сообщили об аварии на водоводе в Евпатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на водоводе в Евпатории: когда восстановят подачу водыГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-СудакТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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