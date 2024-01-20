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О повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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О повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине
О повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2024
О повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине
На подконтрольной украинским войскам части Запорожской области и в Херсоне разрушены объекты инфраструктуры. Об этом заявили назначенный Киевом начальник... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На подконтрольной украинским войскам части Запорожской области и в Херсоне разрушены объекты инфраструктуры. Об этом заявили назначенный Киевом начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.По сообщению Малашко, опубликованному в его Telegram-канале, из ряда прифронтовых населенных пунктов поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил."Поступили сообщения о разрушениях объектов инфраструктуры. Без пострадавших", – написал Малашко.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры.Серия мощных взрывов на Украине прозвучала в ночь на среду. В Харьковской области удары наносились по объектам в городе Волчанск Чугуевского района, а также в селе Кутьковка Купянского района, сообщил назначенный Киевом председатель областной администрации Олег Синегубов. В Одессе произошло возгорание газовой трубы.Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктураНа Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и ДнепропетровскеВ городах Украины ночью прогремели взрывы
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новости, херсон, запорожье, украина, взрыв
О повреждении инфраструктуры в Запорожье и Херсоне заявили на Украине

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в части Запорожской области и в Херсоне

13:28 20.01.2024 (обновлено: 13:32 20.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. На подконтрольной украинским войскам части Запорожской области и в Херсоне разрушены объекты инфраструктуры. Об этом заявили назначенный Киевом начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По сообщению Малашко, опубликованному в его Telegram-канале, из ряда прифронтовых населенных пунктов поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.
"Поступили сообщения о разрушениях объектов инфраструктуры. Без пострадавших", – написал Малашко.
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры.
Серия мощных взрывов на Украине прозвучала в ночь на среду. В Харьковской области удары наносились по объектам в городе Волчанск Чугуевского района, а также в селе Кутьковка Купянского района, сообщил назначенный Киевом председатель областной администрации Олег Синегубов. В Одессе произошло возгорание газовой трубы.
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НовостиХерсонЗапорожьеУкраинаВзрыв
 
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