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"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного - РИА Новости Крым, 30.01.2024
"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T10:11
2024-01-30T10:13
валерий залужный
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Игорь Шатров о слухах об отставке Валерия Залужного
Игорь Шатров о слухах об отставке Валерия Залужного
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.По мнению политолога, даже если такая замена произойдет, для Зеленского вряд ли что-то серьезно изменится, поскольку Буданов также имеет собственные амбиции и претензии на власть, и из него будут делать такую же политическую фигуру. Не отразится такая замена и на положении ВСУ на фронте, которые все равно будут терпеть поражения.Единственное, что может измениться в случае смены Залужного – отношения Украины с некоторыми западными странами, а также изменение позиции Киева в вопросе переговоров с Москвой, полагает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУЧем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение АзароваКогда киевский режим потеряет "голову"*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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валерий залужный, мнения
"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного

Слухи об отставке Залужного знаменуют предстоящую драку за власть на Украине – политолог

10:11 30.01.2024 (обновлено: 10:13 30.01.2024)
 
© t.me/CinCAFUГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© t.me/CinCAFU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Игорь Шатров о слухах об отставке Валерия Залужного
10:11
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

"Конечно, нет дыма без огня. Сложные взаимоотношения в этом "нелюбовном треугольнике" – Зеленский-Залужный-Буданов – и отразили эти инсинуации и слухи. Силы в этом треугольнике равны, поэтому ни одной из сторон не удается каким-то образом перетянуть инициативу на себя. Эти слухи будут продолжаться. Думаю, мы станем свидетелями серьезной драки за власть, которая будет в этом году на Украине", – сказал Шатров.

По мнению политолога, даже если такая замена произойдет, для Зеленского вряд ли что-то серьезно изменится, поскольку Буданов также имеет собственные амбиции и претензии на власть, и из него будут делать такую же политическую фигуру. Не отразится такая замена и на положении ВСУ на фронте, которые все равно будут терпеть поражения.
Единственное, что может измениться в случае смены Залужного – отношения Украины с некоторыми западными странами, а также изменение позиции Киева в вопросе переговоров с Москвой, полагает эксперт.
"Вопрос в том, кто больший переговорщик с Западом и кто сможет дольше поддержать эту агонию Украины. Смена нужна только для того, чтобы принять решение о переговорах. Именно здесь собака зарыта – готов ли Запад отправить кого-то на переговоры с Россией", – пояснил Шатров.
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10:11"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
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