https://crimea.ria.ru/20240130/nelyubovnyy-treugolnik-politolog-obyasnil-slukhi-ob-otstavke-zaluzhnogo-1134551744.html
"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного - РИА Новости Крым, 30.01.2024
"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T10:11
2024-01-30T10:11
2024-01-30T10:13
валерий залужный
радио "спутник в крыму"
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132991525_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_783d5d6f2751a36d61651583c3e554c0.jpg
Игорь Шатров о слухах об отставке Валерия Залужного
Игорь Шатров о слухах об отставке Валерия Залужного
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.По мнению политолога, даже если такая замена произойдет, для Зеленского вряд ли что-то серьезно изменится, поскольку Буданов также имеет собственные амбиции и претензии на власть, и из него будут делать такую же политическую фигуру. Не отразится такая замена и на положении ВСУ на фронте, которые все равно будут терпеть поражения.Единственное, что может измениться в случае смены Залужного – отношения Украины с некоторыми западными странами, а также изменение позиции Киева в вопросе переговоров с Москвой, полагает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУЧем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение АзароваКогда киевский режим потеряет "голову"*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://crimea.ria.ru/20231128/zachem-vlasti-ukrainy-snimayut-s-dolzhnosti-zaluzhnogo-1133122061.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132991525_48:0:1185:853_1920x0_80_0_0_0172ca5406bf5fa9ee985148016bd134.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий залужный, мнения
"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
Слухи об отставке Залужного знаменуют предстоящую драку за власть на Украине – политолог
10:11 30.01.2024 (обновлено: 10:13 30.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым.
Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
"Конечно, нет дыма без огня. Сложные взаимоотношения в этом "нелюбовном треугольнике" – Зеленский-Залужный-Буданов – и отразили эти инсинуации и слухи. Силы в этом треугольнике равны, поэтому ни одной из сторон не удается каким-то образом перетянуть инициативу на себя. Эти слухи будут продолжаться. Думаю, мы станем свидетелями серьезной драки за власть, которая будет в этом году на Украине", – сказал Шатров.
По мнению политолога, даже если такая замена произойдет, для Зеленского вряд ли что-то серьезно изменится, поскольку Буданов также имеет собственные амбиции и претензии на власть, и из него будут делать такую же политическую фигуру. Не отразится такая замена и на положении ВСУ на фронте, которые все равно будут терпеть поражения.
Единственное, что может измениться в случае смены Залужного – отношения Украины с некоторыми западными странами, а также изменение позиции Киева в вопросе переговоров с Москвой, полагает эксперт.
"Вопрос в том, кто больший переговорщик с Западом и кто сможет дольше поддержать эту агонию Украины. Смена нужна только для того, чтобы принять решение о переговорах. Именно здесь собака зарыта – готов ли Запад отправить кого-то на переговоры с Россией", – пояснил Шатров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга