https://crimea.ria.ru/20240130/nelyubovnyy-treugolnik-politolog-obyasnil-slukhi-ob-otstavke-zaluzhnogo-1134551744.html

"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного

"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного - РИА Новости Крым, 30.01.2024

"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного

Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T10:11

2024-01-30T10:11

2024-01-30T10:13

валерий залужный

радио "спутник в крыму"

мнения

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Игорь Шатров о слухах об отставке Валерия Залужного Игорь Шатров о слухах об отставке Валерия Залужного audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Слухи об отставке Валерия Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза накануне сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.По мнению политолога, даже если такая замена произойдет, для Зеленского вряд ли что-то серьезно изменится, поскольку Буданов также имеет собственные амбиции и претензии на власть, и из него будут делать такую же политическую фигуру. Не отразится такая замена и на положении ВСУ на фронте, которые все равно будут терпеть поражения.Единственное, что может измениться в случае смены Залужного – отношения Украины с некоторыми западными странами, а также изменение позиции Киева в вопросе переговоров с Москвой, полагает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУЧем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение АзароваКогда киевский режим потеряет "голову"*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://crimea.ria.ru/20231128/zachem-vlasti-ukrainy-snimayut-s-dolzhnosti-zaluzhnogo-1133122061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, мнения