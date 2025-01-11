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Беспилотники сбили в Анапе - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Беспилотники сбили в Анапе
Беспилотники сбили в Анапе - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Беспилотники сбили в Анапе
В Анапе пресечена попытка воздушной атаки – силы противовоздушной обороны сбили над городом беспилотники. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T07:21
2025-01-11T07:23
анапа
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
кубань
краснодарский край
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Анапе пресечена попытка воздушной атаки – силы противовоздушной обороны сбили над городом беспилотники. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале.По предварительной информации, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано. Беспилотная опасность сохраняется к утру субботы.В городе Котовск Тамбовской области БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. В результате атаки ранены люди, незначительно повреждены здания. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анапа, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, кубань, краснодарский край, новости, безопасность
Беспилотники сбили в Анапе

Над Анапой силы ПВО уничтожили беспилотники

07:21 11.01.2025 (обновлено: 07:23 11.01.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПредновогодняя Анапа
Предновогодняя Анапа - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Анапе пресечена попытка воздушной атаки – силы противовоздушной обороны сбили над городом беспилотники. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале.
"Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано. Беспилотная опасность сохраняется к утру субботы.
В городе Котовск Тамбовской области БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. В результате атаки ранены люди, незначительно повреждены здания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АнапаПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияКубаньКраснодарский крайНовостиБезопасность
 
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