https://crimea.ria.ru/20250111/bespilotniki-sbili-v-anape-1143244545.html

Беспилотники сбили в Анапе

Беспилотники сбили в Анапе - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Беспилотники сбили в Анапе

В Анапе пресечена попытка воздушной атаки – силы противовоздушной обороны сбили над городом беспилотники. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T07:21

2025-01-11T07:21

2025-01-11T07:23

анапа

пво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

кубань

краснодарский край

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121603857_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_991f48d0901b66c35130b82e52419009.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Анапе пресечена попытка воздушной атаки – силы противовоздушной обороны сбили над городом беспилотники. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале.По предварительной информации, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано. Беспилотная опасность сохраняется к утру субботы.В городе Котовск Тамбовской области БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. В результате атаки ранены люди, незначительно повреждены здания. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

анапа

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, кубань, краснодарский край, новости, безопасность