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Беспилотники сбили в Анапе
Беспилотники сбили в Анапе - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Беспилотники сбили в Анапе
В Анапе пресечена попытка воздушной атаки – силы противовоздушной обороны сбили над городом беспилотники. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T07:21
2025-01-11T07:21
2025-01-11T07:23
анапа
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беспилотник (бпла, дрон)
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новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Анапе пресечена попытка воздушной атаки – силы противовоздушной обороны сбили над городом беспилотники. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале.По предварительной информации, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано. Беспилотная опасность сохраняется к утру субботы.В городе Котовск Тамбовской области БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. В результате атаки ранены люди, незначительно повреждены здания. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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анапа, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, кубань, краснодарский край, новости, безопасность
Беспилотники сбили в Анапе
Над Анапой силы ПВО уничтожили беспилотники
07:21 11.01.2025 (обновлено: 07:23 11.01.2025)