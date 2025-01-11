https://crimea.ria.ru/20250111/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-sochi-1143246280.html

Серия землетрясений произошла в Сочи

Серия землетрясений произошла в Сочи - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Серия землетрясений произошла в Сочи

В субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом со ссылкой на главу сейсмологической станции курорта Елену... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T10:57

2025-01-11T10:57

2025-01-11T10:57

сочи

землетрясение

кубань

краснодарский край

сейсмология

стихия

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом со ссылкой на главу сейсмологической станции курорта Елену Карпович пишет РИА Новости.О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.Очаг землетрясений зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. Карпович пояснила, что причиной сейсмоактивности стал рост молодых гор. 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8, после чего на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков. Стихия унесла жизнь 126 человек, свыше 61 тысяч жителей пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человекБолее 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТибетеЗемлетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции

сочи

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, землетрясение, кубань, краснодарский край, сейсмология, стихия, новости, происшествия