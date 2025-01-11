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Серия землетрясений произошла в Сочи - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Серия землетрясений произошла в Сочи
Серия землетрясений произошла в Сочи - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Серия землетрясений произошла в Сочи
В субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом со ссылкой на главу сейсмологической станции курорта Елену... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T10:57
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сочи
землетрясение
кубань
краснодарский край
сейсмология
стихия
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом со ссылкой на главу сейсмологической станции курорта Елену Карпович пишет РИА Новости.О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.Очаг землетрясений зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. Карпович пояснила, что причиной сейсмоактивности стал рост молодых гор. 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8, после чего на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков. Стихия унесла жизнь 126 человек, свыше 61 тысяч жителей пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человекБолее 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТибетеЗемлетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции
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Новости
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РИА Новости Крым
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сочи, землетрясение, кубань, краснодарский край, сейсмология, стихия, новости, происшествия
Серия землетрясений произошла в Сочи

В Сочи произошла серия землетрясений

10:57 11.01.2025
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом со ссылкой на главу сейсмологической станции курорта Елену Карпович пишет РИА Новости.
О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.
"Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04.47 (мск). Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет 2-3 балла", - сказала Карпович.
Очаг землетрясений зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. Карпович пояснила, что причиной сейсмоактивности стал рост молодых гор.
"У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ – молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть", - заключила Карпович.
7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8, после чего на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков. Стихия унесла жизнь 126 человек, свыше 61 тысяч жителей пострадали.
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