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Серия землетрясений произошла в Сочи
Серия землетрясений произошла в Сочи - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Серия землетрясений произошла в Сочи
В субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом со ссылкой на главу сейсмологической станции курорта Елену... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T10:57
2025-01-11T10:57
2025-01-11T10:57
сочи
землетрясение
кубань
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сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. Об этом со ссылкой на главу сейсмологической станции курорта Елену Карпович пишет РИА Новости.О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.Очаг землетрясений зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха. Карпович пояснила, что причиной сейсмоактивности стал рост молодых гор. 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8, после чего на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков. Стихия унесла жизнь 126 человек, свыше 61 тысяч жителей пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человекБолее 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТибетеЗемлетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, землетрясение, кубань, краснодарский край, сейсмология, стихия, новости, происшествия
Серия землетрясений произошла в Сочи
В Сочи произошла серия землетрясений