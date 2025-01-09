https://crimea.ria.ru/20250109/chislo-postradavshikh-ot-zemletryaseniya-v-tibete-vyroslo-do-61-tysyachi-chelovek-1143188618.html

Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек

Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек

126 человек погибли и свыше 61 тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T13:12

2025-01-09T13:12

2025-01-09T13:12

тибет

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 126 человек погибли и свыше 61 тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.Как сообщалось ранее, на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района утром 7 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с очагом залегания на глубине около десяти километров. Уточнялось, что в зоне бедствия расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Известно, что после землетрясения на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тибет, китай, землетрясение, новости, в мире, происшествия