https://crimea.ria.ru/20250109/chislo-postradavshikh-ot-zemletryaseniya-v-tibete-vyroslo-do-61-tysyachi-chelovek-1143188618.html
Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек
Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек
126 человек погибли и свыше 61 тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T13:12
2025-01-09T13:12
2025-01-09T13:12
тибет
китай
землетрясение
новости
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cb583648d19d6fe5bccf053238658c3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 126 человек погибли и свыше 61 тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.Как сообщалось ранее, на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района утром 7 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с очагом залегания на глубине около десяти километров. Уточнялось, что в зоне бедствия расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Известно, что после землетрясения на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
тибет
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_237:0:1197:720_1920x0_80_0_0_ae9b661ad8b1f4d430660b6c32d329c9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тибет, китай, землетрясение, новости, в мире, происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек
В Тибете свыше 61 тысячи человек пострадали от землетрясения магнитудой 6,8