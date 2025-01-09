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Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек
Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек
126 человек погибли и свыше 61 тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T13:12
2025-01-09T13:12
тибет
китай
землетрясение
новости
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 126 человек погибли и свыше 61 тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.Как сообщалось ранее, на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района утром 7 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с очагом залегания на глубине около десяти километров. Уточнялось, что в зоне бедствия расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Известно, что после землетрясения на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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тибет, китай, землетрясение, новости, в мире, происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человек

В Тибете свыше 61 тысячи человек пострадали от землетрясения магнитудой 6,8

13:12 09.01.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 126 человек погибли и свыше 61 тысячи пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.
"По состоянию на 6.00 утра (01.00 мск) 9-го числа в результате землетрясения погибли 126 человек, 61 500 человек пострадали", - приводит цитату из сообщения РИА Новости.
Как сообщалось ранее, на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района утром 7 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с очагом залегания на глубине около десяти километров. Уточнялось, что в зоне бедствия расположены три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.
Известно, что после землетрясения на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали более 500 афтершоков.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами стихии.
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