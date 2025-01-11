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Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц

Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц

В Севастополе в субботу идет работа по очистке побережья вдоль береговой линии до Андреевки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T11:21

2025-01-11T11:21

2025-01-11T11:21

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу идет работа по очистке побережья вдоль береговой линии до Андреевки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На пляже "Парус" развернута большая палатка для волонтеров, где можно переодеться и отдохнуть, получить необходимый для уборки территории инвентарь и средства индивидуальной защиты, уточнил руководитель.Также в Севастополе начали растягивать сетки для сбора мазута — спасательная служба закупила ее около 700 метров. Если способ окажется эффективным, сетки закупят больше, заверил Развожаев.Губернатор напомнил, что накануне из Орловки, "Звездного берега" и из парка Победы вывезли для утилизации 5,4 тонны грунта, загрязненного нефтепродуктами. Всего все время работ – чуть больше 148 тонн. Кроме того, спасатели вывезли часть мусора с Царского пляжа на Фиоленте.Кроме того, в субботу севастопольские спасатели намерены начать установку боновых заграждений в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь пернатых, которых там сейчас много. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 51 птица, уточнил он.Ранее сообщалось, что в Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезены свыше 148 тонн замазученного песка и грунта. Также в Севастополе единичные загрязнения обнаружили в районе бухты Ласпи.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазутаМазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута

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