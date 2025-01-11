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Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц
Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц
В Севастополе в субботу идет работа по очистке побережья вдоль береговой линии до Андреевки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T11:21
2025-01-11T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу идет работа по очистке побережья вдоль береговой линии до Андреевки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На пляже "Парус" развернута большая палатка для волонтеров, где можно переодеться и отдохнуть, получить необходимый для уборки территории инвентарь и средства индивидуальной защиты, уточнил руководитель.Также в Севастополе начали растягивать сетки для сбора мазута — спасательная служба закупила ее около 700 метров. Если способ окажется эффективным, сетки закупят больше, заверил Развожаев.Губернатор напомнил, что накануне из Орловки, "Звездного берега" и из парка Победы вывезли для утилизации 5,4 тонны грунта, загрязненного нефтепродуктами. Всего все время работ – чуть больше 148 тонн. Кроме того, спасатели вывезли часть мусора с Царского пляжа на Фиоленте.Кроме того, в субботу севастопольские спасатели намерены начать установку боновых заграждений в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь пернатых, которых там сейчас много. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 51 птица, уточнил он.Ранее сообщалось, что в Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезены свыше 148 тонн замазученного песка и грунта. Также в Севастополе единичные загрязнения обнаружили в районе бухты Ласпи.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазутаМазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
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севастополь, михаил развожаев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости севастополя, птицы крыма, экология, черное море, новости крыма, крым
Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птиц

В Севастополе вывезли 5,4 тонны загрязненного мазутом песка

11:21 11.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута в Севастополе
Уборка мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу идет работа по очистке побережья вдоль береговой линии до Андреевки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня волонтеры отправились продолжать работу на пляже "Парус", и вдоль береговой линии до Андреевки, а также в районе садового товарищества "Берег", - написал он в субботу в своем Telegram-канале.

На пляже "Парус" развернута большая палатка для волонтеров, где можно переодеться и отдохнуть, получить необходимый для уборки территории инвентарь и средства индивидуальной защиты, уточнил руководитель.
Также в Севастополе начали растягивать сетки для сбора мазута — спасательная служба закупила ее около 700 метров. Если способ окажется эффективным, сетки закупят больше, заверил Развожаев.
Губернатор напомнил, что накануне из Орловки, "Звездного берега" и из парка Победы вывезли для утилизации 5,4 тонны грунта, загрязненного нефтепродуктами. Всего все время работ – чуть больше 148 тонн. Кроме того, спасатели вывезли часть мусора с Царского пляжа на Фиоленте.
Кроме того, в субботу севастопольские спасатели намерены начать установку боновых заграждений в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь пернатых, которых там сейчас много. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 51 птица, уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезены свыше 148 тонн замазученного песка и грунта. Также в Севастополе единичные загрязнения обнаружили в районе бухты Ласпи.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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