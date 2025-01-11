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Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР
Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T14:07
2025-01-11T14:07
андрей белоусов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "центр"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.В субботу в Минобороны сообщили, что в Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко.Поздравление от министра пришло в адрес командования и личного состава 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады.Он подчеркнул, что российские бойцы на протяжении многих лет с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их. Белоусов поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.Ранее глава российского минобороны также поздравил военнослужащих, проявивших мужество при освобождении населенного пункта Курахово в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехниковБелоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм
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андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр", новости сво
Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР

Белоусов поздравил воинов-гвардейцев группировки "Центр" с освобождением Шевченко в ДНР

14:07 11.01.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В субботу в Минобороны сообщили, что в Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко.
Поздравление от министра пришло в адрес командования и личного состава 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады.

"Воины-гвардейцы выполняют свой воинский долг в составе группировки войск "Центр", проявляя при этом беспримерное мужество, героизм и отвагу, более 6000 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия", – отметил в поздравлении Белоусов.

Он подчеркнул, что российские бойцы на протяжении многих лет с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их. Белоусов поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
Ранее глава российского минобороны также поздравил военнослужащих, проявивших мужество при освобождении населенного пункта Курахово в ДНР.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Центр"Новости СВО
 
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