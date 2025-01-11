https://crimea.ria.ru/20250111/belousov-pozdravil-boytsov-tsentra-s-osvobozhdeniem-shevchenko-v-dnr-1143250621.html

Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР

Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T14:07

2025-01-11T14:07

2025-01-11T14:07

андрей белоусов

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "центр"

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.В субботу в Минобороны сообщили, что в Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск "Центр" освободили село Шевченко.Поздравление от министра пришло в адрес командования и личного состава 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады.Он подчеркнул, что российские бойцы на протяжении многих лет с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их. Белоусов поблагодарил командование и личный состав бригады за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.Ранее глава российского минобороны также поздравил военнослужащих, проявивших мужество при освобождении населенного пункта Курахово в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехниковБелоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр", новости сво