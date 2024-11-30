https://crimea.ria.ru/20241130/zapret-na-eksport-benzina-iz-rossii-prodlen-do-31-yanvarya-1142267984.html

Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января

Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января

Временное ограничение на экспорт бензина из России продлено на два месяца, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T12:00

2024-11-30T12:00

2024-11-30T12:12

бензин

экспорт

правительство россии

новости

топливо

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Временное ограничение на экспорт бензина из России продлено на два месяца, сообщает пресс-служба правительства.Как пояснили в кабмине, решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.По словам вице-премьера РФ Александра Новака, дополнительных ограничений экспорта непроизводителям не нужно, достаточно заградительной пошлины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ограничила экспорт в США обогащенного уранаЗапрет на вывоз патронов и гильз из России продленРоссия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, экспорт, правительство россии, новости, топливо, экономика