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Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января
Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января
Временное ограничение на экспорт бензина из России продлено на два месяца, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T12:00
2024-11-30T12:00
2024-11-30T12:12
бензин
экспорт
правительство россии
новости
топливо
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Временное ограничение на экспорт бензина из России продлено на два месяца, сообщает пресс-служба правительства.Как пояснили в кабмине, решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.По словам вице-премьера РФ Александра Новака, дополнительных ограничений экспорта непроизводителям не нужно, достаточно заградительной пошлины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ограничила экспорт в США обогащенного уранаЗапрет на вывоз патронов и гильз из России продленРоссия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны
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бензин, экспорт, правительство россии, новости, топливо, экономика
Запрет на экспорт бензина из России продлен до 31 января
Правительство России на два месяца продлило запрет на экспорт бензина
12:00 30.11.2024 (обновлено: 12:12 30.11.2024)