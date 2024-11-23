Рейтинг@Mail.ru
Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241123/rossiya-do-leta-zapretila-vyvozit-lom-dragotsennykh-metallov-iz-strany-1142078426.html
Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны
Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны
Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T12:08
2024-11-23T12:08
россия
правительство россии
драгоценные металлы
экспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/17/1142078312_0:48:1281:768_1920x0_80_0_0_5529df171243ddc0ffaff2bed035b6b1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ.Уточняется, что в этот период из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или его соединения.Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны, отметили в кабмине."Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ограничила экспорт в США обогащенного уранаРоссия продлила запрет на вывоз бензинаЗапрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/17/1142078312_0:0:1249:937_1920x0_80_0_0_4c064766d31c3acc765e7a063b72fc56.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство россии, драгоценные металлы, экспорт, новости
Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны

Россия ввела запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря по 31 мая

12:08 23.11.2024
 
© Правительство РоссииРабота с драгоценными металлами
Работа с драгоценными металлами
© Правительство России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этот период из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или его соединения.
Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны, отметили в кабмине.
"Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
Россия продлила запрет на вывоз бензина
Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
 
РоссияПравительство РоссииДрагоценные металлыЭкспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Подросток в Иркутске ударил сверстника ножом
15:17"Искандер" сжег украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр – видео
15:06В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники
14:50Польские фермеры заблокировали движение фур из Украины
14:21Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
14:00В Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехоты
13:51Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком
13:20Москалькова рассказала о состоянии вернувшихся с Украины жителей Курска
13:04Движение по Крымскому мосту открыто – сколько ждать проезда из Тамани
12:53Новости СВО: Украина потеряла еще 1535 боевиков за сутки
12:29Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
12:19На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29
12:08Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны
11:50ВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетой
11:41На Крым обрушился шторм
11:39На Крымском мосту закрыли движение транспорта в Керчь
11:13Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине
10:54Известные итальянские теноры едут с концертом в Крым
10:30Белоусов наградил бойцов "Севера" за мужество и храбрость
09:50Пять районов Крыма обесточены
Лента новостейМолния