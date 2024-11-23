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Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны
Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны
Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T12:08
2024-11-23T12:08
2024-11-23T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ.Уточняется, что в этот период из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или его соединения.Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны, отметили в кабмине."Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ограничила экспорт в США обогащенного уранаРоссия продлила запрет на вывоз бензинаЗапрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
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Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны
Россия ввела запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря по 31 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этот период из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или его соединения.
Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны, отметили в кабмине.
"Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.
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