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Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны

Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Россия до лета запретила вывозить лом драгоценных металлов из страны

Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T12:08

2024-11-23T12:08

2024-11-23T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России запрещен с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина РФ.Уточняется, что в этот период из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или его соединения.Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны, отметили в кабмине."Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ограничила экспорт в США обогащенного уранаРоссия продлила запрет на вывоз бензинаЗапрет на вывоз патронов и гильз из России продлен

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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