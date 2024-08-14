Россия продлила запрет на вывоз бензина
Правительство продлило ограничение на вывоз бензина из России до конца 2024 года
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ ввело ограничение на вывоз бензина из страны. Как сообщает пресс-служба кабмина, запрет будет действовать с 1 сентября до конца года.
"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", - пояснили такую меру в пресс-службе.
Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.
Минэнерго ранее приняло принципиальное решение о продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, сообщал первый замглавы министерства Павел Сорокин.
Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии РИА Новости Крым ранее высказал мнение, что ситуация с ростом стоимости топлива на АЗС стабилизируется после продления запрета экспорта бензина.
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