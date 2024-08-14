https://crimea.ria.ru/20240814/rossiya-prodlila-zapret-na-vyvoz-benzina-1139587400.html

Россия продлила запрет на вывоз бензина

Россия продлила запрет на вывоз бензина - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Россия продлила запрет на вывоз бензина

Правительство РФ ввело ограничение на вывоз бензина из страны. Как сообщает пресс-служба кабмина, запрет будет действовать с 1 сентября до конца года. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T11:45

2024-08-14T11:45

2024-08-14T11:45

россия

новости

правительство россии

экспорт

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871593_0:63:1618:973_1920x0_80_0_0_d00f2b4fa04c64ed47a11993728d1834.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ ввело ограничение на вывоз бензина из страны. Как сообщает пресс-служба кабмина, запрет будет действовать с 1 сентября до конца года.Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.Минэнерго ранее приняло принципиальное решение о продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь, сообщал первый замглавы министерства Павел Сорокин.Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии РИА Новости Крым ранее высказал мнение, что ситуация с ростом стоимости топлива на АЗС стабилизируется после продления запрета экспорта бензина.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки бензина Аи-95 в Крым задерживаются – власти назвали причинуАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейКрым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, правительство россии, экспорт, бензин