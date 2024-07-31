https://crimea.ria.ru/20240731/zapret-na-eksport-benzina-v-rossii-prodlen--1139260310.html

Запрет на экспорт бензина в России продлен

Запрет на экспорт бензина в России продлен - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Запрет на экспорт бензина в России продлен

Минэнерго принято принципиальное решение о продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь. Об этом в среду завил первый замглавы министерства... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T11:07

2024-07-31T11:07

2024-07-31T11:07

россия

новости

бензин

дизельное топливо

топливо

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Минэнерго принято принципиальное решение о продлении запрета экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь. Об этом в среду завил первый замглавы министерства Павел Сорокин, пишет РИА Новости.Текущую ситуацию на заправках замминистра назвал стабильной и выразил уверенность, что рост цен на бензин на АЗС останется на уровне ниже инфляции. Также он анонсировал рост производства дизельного топлива в России на 15-20 млн тонн до 2028 -2030 годов.Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии РИА Новости Крым ранее высказал мнение, что ситуация с ростом стоимости топлива на АЗС стабилизируется после продления запрета экспорта бензина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценамиАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейЧто будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, бензин, дизельное топливо, топливо, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), экономика