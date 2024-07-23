https://crimea.ria.ru/20240723/zapret-na-eksport-benzina-iz-rossii-vozobnovitsya-v-avguste-1139075455.html

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе

Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновит действие с 1 августа, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T15:08

2024-07-23T15:08

2024-07-23T15:08

александр новак

бензин

новости

россия

экономика

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Запрет на экспорт бензина из России автоматически возобновит действие с 1 августа, сообщил вице-премьер Александр Новак.Новак добавил, что в кабмин поступило предложение от Минэнерго продлить запрет экспорта на сентябрь и октябрь. Правительство рассматривает данную инициативу."Мы исходим из баланса спроса и предложения, обеспечения внутреннего рынка, чтобы в первую очередь он был обеспечен, и анализируем. Если мы будем видеть действительно, что на сентябрь и октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", – сказал замглавы правительства РФ.Запрет на экспорт бензина из России ввели с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа.На этой неделе биржевые цены на бензин марки АИ-95 в очередной раз обновили свой максимум, достигнув отметки в 74,5 тысячи рублей за тонну. По данным Росстата, с 2 по 8 июля цены на бензин в 78 субъектах России выросли на 0,5%, до 2,4%. Средняя цена для потребителей в стране составила 52,17 рубля за литр бензина АИ-92 и 57,02 рубля за литр бензина АИ-95.Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ситуация с ростом стоимости топлива на АЗС стабилизируется после продления запрета экспорта бензина.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация топливных акцизов – что будет с ценамиАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейАкцизы на автомобили и бензин проиндексируют

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, бензин, новости, россия, экономика, экспорт