https://crimea.ria.ru/20240807/postavki-benzina-ai-95-v-krym-zaderzhivayutsya--vlasti-nazvali-prichinu-1139436717.html

Поставки бензина Аи-95 в Крым задерживаются – власти назвали причину

Поставки бензина Аи-95 в Крым задерживаются – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Поставки бензина Аи-95 в Крым задерживаются – власти назвали причину

Задержка в поставках бензина марки Аи-95 на автозаправочные станции Крыма связана с ограниченным временем работы Керченской паромной переправы из-за непогоды... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T19:45

2024-08-07T19:45

2024-08-07T19:53

крым

керченская паромная переправа

владимир воронкин

бензин

топливо

топливо в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Задержка в поставках бензина марки Аи-95 на автозаправочные станции Крыма связана с ограниченным временем работы Керченской паромной переправы из-за непогоды. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку регионов России с самой низкой доступностью бензина по итогам июня текущего года. Согласно рейтингу, полуостров находится на 77-м месте в списке из 85 регионов (новые субъекты РФ в рейтинг не включены).В РФ действует запрет на экспорт бензина на фоне роста оптовых и розничных цен в течение лета. Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.Первый замминистра топлива и энергетики России Павел Сорокин на прошлой неделе заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен на сентябрь-октябрь.Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит ожидать их снижения.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз экспертаВ Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценамиИндексация топливных акцизов – что будет с ценами

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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