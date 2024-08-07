Поставки бензина Аи-95 в Крым задерживаются – власти назвали причину
Задержка поставок бензина в Крым связана с ограничением работы переправы из-за непогоды
19:45 07.08.2024 (обновлено: 19:53 07.08.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Задержка в поставках бензина марки Аи-95 на автозаправочные станции Крыма связана с ограниченным временем работы Керченской паромной переправы из-за непогоды. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В настоящее время данные вагоны с автомобильным бензином марки АИ-95 доставлены в адрес крымских получателей, ведется разгрузка для последующей доставки на сети АЗС заполнения резервуаров", - уточнил он в Тelegram.
Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку регионов России с самой низкой доступностью бензина по итогам июня текущего года. Согласно рейтингу, полуостров находится на 77-м месте в списке из 85 регионов (новые субъекты РФ в рейтинг не включены).
В РФ действует запрет на экспорт бензина на фоне роста оптовых и розничных цен в течение лета. Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.
Первый замминистра топлива и энергетики России Павел Сорокин на прошлой неделе заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен на сентябрь-октябрь.
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит ожидать их снижения.
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