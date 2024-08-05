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Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином
Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином
Крым вошел в десятку регионов России с самой низкой доступностью бензина по итогам июня текущего года. Соответствующее исследование провело агентство РИА... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T08:35
2024-08-05T08:35
2024-08-05T08:35
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку регионов России с самой низкой доступностью бензина по итогам июня текущего года. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.Рейтинг составлялся на основе того, сколько бензина марки АИ-92 в месяц могут приобрести жители того или иного региона на свою среднюю зарплату.Севастополь находится на четыре пункта выше. В городе-герое в июне можно было купить 816 литров топлива на среднюю зарплату.Лидеры рейтинга с самым доступным бензином – Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий автономные округа и Москва. Жители этих регионов могли позволить себе купить на среднюю зарплату более 2000 литров бензина. Разброс цен в этих регионах достаточно велик: от 49 рублей в ЯНО, до 63 рублей на Чукотке.Аутсайдеры – республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии, Чечне и Дагестане жители могли приобрести менее 700 литров. Стоимость бензина в июне там составляла 50-52 рубля.В РФ действует запрет на экспорт бензина на фоне роста оптовых и розничных цен в течение лета. Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.Первый замминистра топлива и энергетики России Павел Сорокин на прошлой неделе заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен на сентябрь-октябрь.По его словам, в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительств мерам, удалось подавить всплеск оптовых цен на бензин АИ-95. Он добавил, что сейчас на биржу направляются дополнительные объемы топлива. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется".Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит ожидать их снижения.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на экспорт бензина в России продленВ Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценамиИндексация топливных акцизов – что будет с ценами
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крым, бензин, цены в крыму, топливо, экономика, экономика крыма, рейтинг, севастополь
Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином
Крым на 77 месте среди регионов России по доступности бензина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку регионов России с самой низкой доступностью бензина по итогам июня текущего года. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.
Рейтинг
составлялся на основе того, сколько бензина марки АИ-92 в месяц могут приобрести жители того или иного региона на свою среднюю зарплату.
Крым в данном списке занял 77-ю строчку из 85 регионов (новые субъекты РФ в рейтинг не включены). По данным агентства, житель республики в июне мог купить на среднюю зарплату по региону 784 литра бензина АИ-92. Его стоимость в Крыму в июне составила 54,9 рубля.
Севастополь находится на четыре пункта выше. В городе-герое в июне можно было купить 816 литров топлива на среднюю зарплату.
Лидеры рейтинга с самым доступным бензином – Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий автономные округа и Москва. Жители этих регионов могли позволить себе купить на среднюю зарплату более 2000 литров бензина. Разброс цен в этих регионах достаточно велик: от 49 рублей в ЯНО, до 63 рублей на Чукотке.
Аутсайдеры – республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии, Чечне и Дагестане жители могли приобрести менее 700 литров. Стоимость бензина в июне там составляла 50-52 рубля.
В РФ действует запрет на экспорт бензина на фоне роста оптовых и розничных цен в течение лета. Запрет на экспорт бензина
из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление
этого запрета.
Первый замминистра топлива и энергетики России Павел Сорокин на прошлой неделе заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен на сентябрь-октябрь
.
По его словам, в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительств мерам, удалось подавить всплеск оптовых цен на бензин АИ-95. Он добавил, что сейчас на биржу направляются дополнительные объемы топлива. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется".
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение
, что оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит ожидать их снижения.
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