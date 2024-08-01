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Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта
Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта
Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T22:29
2024-08-01T22:29
радио "спутник в крыму"
крым
бензин
цены в крыму
топливо
топливо в крыму
мнения
россия
цены и тарифы
василий колташов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит ожидать их снижения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.По словам Колташова, помимо сезонности, существует ряд других факторов, которые способствуют нынешнему стабильному росту цен на топливо. В их числе и слабый курс рубля, который нужно компенсировать более высокими ценами на топливо, и стремление компаний возместить упущенную прибыль и расходы на ремонт нефтеперерабатывающих заводов в условиях, когда импортных комплектующих не хватает.В этой ситуации решение правительства ограничить экспорт топлива представляется логичным и обоснованным, отметил экономист."Развитие переработки топлива – это задача, которая решается медленно. Проще пока придержать вывоз, чем резко нарастить производство и поставку топлива в нужные зоны", - добавил аналитик.Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.Первый замминистра топлива и энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен на сентябрь-октябрь.По его словам, в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительств мерам, удалось подавить всплеск оптовых цен на бензин АИ-95. Он добавил, что сейчас на биржу направляются дополнительные объемы топлива. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется".Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на экспорт бензина в России продленВ Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценамиИндексация топливных акцизов – что будет с ценами
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крым, бензин, цены в крыму, топливо, топливо в крыму, мнения, россия, цены и тарифы, василий колташов
Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта

Цены на топливо в России стабилизируются на нынешнем уровне в ближайшее время – эксперт

22:29 01.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит ожидать их снижения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
"Июль-август – это время отпусков и в то же самое время сельскохозяйственных работ, идет большой расход автомобильного бензина и дизтоплива. Думаю, к осени ситуация (с ростом цен – ред.) изменится. Но понизятся ли цены или останутся на нынешнем уровне? Скорее всего, второе. Ощутимого снижения вряд ли стоит ожидать", – сказал специалист.
По словам Колташова, помимо сезонности, существует ряд других факторов, которые способствуют нынешнему стабильному росту цен на топливо. В их числе и слабый курс рубля, который нужно компенсировать более высокими ценами на топливо, и стремление компаний возместить упущенную прибыль и расходы на ремонт нефтеперерабатывающих заводов в условиях, когда импортных комплектующих не хватает.
В этой ситуации решение правительства ограничить экспорт топлива представляется логичным и обоснованным, отметил экономист.
"Развитие переработки топлива – это задача, которая решается медленно. Проще пока придержать вывоз, чем резко нарастить производство и поставку топлива в нужные зоны", - добавил аналитик.
Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.
Первый замминистра топлива и энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен на сентябрь-октябрь.
По его словам, в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительств мерам, удалось подавить всплеск оптовых цен на бензин АИ-95. Он добавил, что сейчас на биржу направляются дополнительные объемы топлива. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется".
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