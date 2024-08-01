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Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта

Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта

Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T22:29

2024-08-01T22:29

2024-08-01T22:29

радио "спутник в крыму"

крым

бензин

цены в крыму

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топливо в крыму

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россия

цены и тарифы

василий колташов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России в ближайшее время стабилизируются благодаря запрету экспорта топлива, однако вряд ли стоит ожидать их снижения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.По словам Колташова, помимо сезонности, существует ряд других факторов, которые способствуют нынешнему стабильному росту цен на топливо. В их числе и слабый курс рубля, который нужно компенсировать более высокими ценами на топливо, и стремление компаний возместить упущенную прибыль и расходы на ремонт нефтеперерабатывающих заводов в условиях, когда импортных комплектующих не хватает.В этой ситуации решение правительства ограничить экспорт топлива представляется логичным и обоснованным, отметил экономист."Развитие переработки топлива – это задача, которая решается медленно. Проще пока придержать вывоз, чем резко нарастить производство и поставку топлива в нужные зоны", - добавил аналитик.Запрет на экспорт бензина из России был введен с 1 марта сроком на полгода, до 1 сентября. В конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение поставок до 1 августа. Далее последовало автоматическое продление этого запрета.Первый замминистра топлива и энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен на сентябрь-октябрь.По его словам, в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительств мерам, удалось подавить всплеск оптовых цен на бензин АИ-95. Он добавил, что сейчас на биржу направляются дополнительные объемы топлива. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС "абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется".Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на экспорт бензина в России продленВ Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценамиИндексация топливных акцизов – что будет с ценами

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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