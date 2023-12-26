https://crimea.ria.ru/20231226/zapret-na-vyvoz-patronov-i-gilz-iz-rossii-prodlen-1133801478.html

Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен

Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен

До 2025 года продлен запрет на вывоз из России патронов и гильз. Соответствующее постановление подписано, сообщает правительство РФ. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T10:24

2023-12-26T10:24

2023-12-26T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. До 2025 года продлен запрет на вывоз из России патронов и гильз. Соответствующее постановление подписано, сообщает правительство РФ.Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. Изначально ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".В майском постановлении правительства уточнялось, что запрет распространяется на гильзы, в том числе капсулированные, для патронов к нарезному огнестрельному оружию калибров 5,45 × 39 мм, 5,56 × 45 мм (223 Rem), 7,62 × 39 мм, 7,62 × 51 мм (308 Win), 7,62 × 54 мм, 7,62 × 67 мм (300 WM), 8,6 × 70 мм (338 LM), 12,7 × 99 мм (50 BМG), 12,7 × 108 мм, уточняется в постановлении.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионахКонтроль оборота оружия не повлияет на уровень преступности – экспертФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России

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россия, закон и право, правительство россии, оружие, новости, общество