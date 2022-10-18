https://crimea.ria.ru/20221018/fsb-presekla-nelegalnuyu-prodazhu-oruzhiya-v-45-subektakh-rossii-1124947850.html

ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России

ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России

ФСБ пресекла работу подпольных торговцев оружием в 45 регионах России, изъято более 350 единиц вооружения, в том числе пистолеты-пулеметы и противотанковые... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T10:39

2022-10-18T10:39

2022-10-18T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла работу подпольных торговцев оружием в 45 регионах России, изъято более 350 единиц вооружения, в том числе пистолеты-пулеметы и противотанковые ружья. Об этом со ссылкой на распространенное сообщение силового ведомства сообщает РИА Новости."Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту... В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия", – сказано в сообщении ФСБ.Среди изъятого оружия есть как образцы времен Великой Отечественной войны и более раннего времени, так и современные. Отмечается, что обнаруженное стрелковое оружие относится к разным типам поражения – от пистолетов и пистолетов-пулеметов до противотанковых ружей и автоматических гранатометов отечественного и иностранного производства.Кроме того, у подпольщиков изъяты 123 артиллерийских снаряда и мины, 79 килограммов взрывчатки, 37,6 тысяч патронов и множество других боеприпасов. Пресечена работа 45 подпольных лабораторий.Ранее у жителя Новороссийска изъяли коллекцию осколочных гранат.

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-v-bryanske-predotvratila-terakt-na-logisticheskom-terminale-1124832048.html

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф)