https://crimea.ria.ru/20221018/fsb-presekla-nelegalnuyu-prodazhu-oruzhiya-v-45-subektakh-rossii-1124947850.html
ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России
ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России
ФСБ пресекла работу подпольных торговцев оружием в 45 регионах России, изъято более 350 единиц вооружения, в том числе пистолеты-пулеметы и противотанковые... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T10:39
2022-10-18T10:39
2022-10-18T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла работу подпольных торговцев оружием в 45 регионах России, изъято более 350 единиц вооружения, в том числе пистолеты-пулеметы и противотанковые ружья. Об этом со ссылкой на распространенное сообщение силового ведомства сообщает РИА Новости."Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту... В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия", – сказано в сообщении ФСБ.Среди изъятого оружия есть как образцы времен Великой Отечественной войны и более раннего времени, так и современные. Отмечается, что обнаруженное стрелковое оружие относится к разным типам поражения – от пистолетов и пистолетов-пулеметов до противотанковых ружей и автоматических гранатометов отечественного и иностранного производства.Кроме того, у подпольщиков изъяты 123 артиллерийских снаряда и мины, 79 килограммов взрывчатки, 37,6 тысяч патронов и множество других боеприпасов. Пресечена работа 45 подпольных лабораторий.Ранее у жителя Новороссийска изъяли коллекцию осколочных гранат.
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-v-bryanske-predotvratila-terakt-na-logisticheskom-terminale-1124832048.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф)
ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России
ФСБ пресекла незаконную продажу легкого и тяжелого вооружения в 45 субъектах России
10:39 18.10.2022 (обновлено: 10:40 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла работу подпольных торговцев оружием в 45 регионах России, изъято более 350 единиц вооружения, в том числе пистолеты-пулеметы и противотанковые ружья. Об этом со ссылкой на распространенное сообщение силового ведомства сообщает РИА Новости.
"Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту... В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия", – сказано в сообщении ФСБ.
Среди изъятого оружия есть как образцы времен Великой Отечественной войны и более раннего времени, так и современные. Отмечается, что обнаруженное стрелковое оружие относится к разным типам поражения – от пистолетов и пистолетов-пулеметов до противотанковых ружей и автоматических гранатометов отечественного и иностранного производства.
Кроме того, у подпольщиков изъяты 123 артиллерийских снаряда и мины, 79 килограммов взрывчатки, 37,6 тысяч патронов и множество других боеприпасов. Пресечена работа 45 подпольных лабораторий.
Ранее у жителя Новороссийска изъяли коллекцию осколочных гранат
.