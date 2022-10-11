https://crimea.ria.ru/20221011/novorossiets-poydet-pod-sud-za-kollektsiyu-oskolochnykh-granat-1124818291.html
Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат
Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат
У жителя Новороссийска изъяли 10 осколочных гранат, в том числе времен Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главка МВД... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T11:55
2022-10-11T11:55
2022-10-11T11:55
кубань
происшествия
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. У жителя Новороссийска изъяли 10 осколочных гранат, в том числе времен Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю.Отмечается, что 54-летний новороссиец хранил запрещенные к гражданскому обороту боеприпасы в своем доме.За незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.
https://crimea.ria.ru/20220919/zhitel-alushty-popalsya-fsb-za-khranenie-vzryvchatykh-veschestv-i-oruzhiya-1124547560.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, происшествия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат
У новороссийца изъяли 10 осколочных гранат, возбуждено уголовное дело