https://crimea.ria.ru/20221011/novorossiets-poydet-pod-sud-za-kollektsiyu-oskolochnykh-granat-1124818291.html

Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат

Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Новороссиец пойдет под суд за коллекцию осколочных гранат

У жителя Новороссийска изъяли 10 осколочных гранат, в том числе времен Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главка МВД... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T11:55

2022-10-11T11:55

2022-10-11T11:55

кубань

происшествия

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. У жителя Новороссийска изъяли 10 осколочных гранат, в том числе времен Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю.Отмечается, что 54-летний новороссиец хранил запрещенные к гражданскому обороту боеприпасы в своем доме.За незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.

https://crimea.ria.ru/20220919/zhitel-alushty-popalsya-fsb-za-khranenie-vzryvchatykh-veschestv-i-oruzhiya-1124547560.html

кубань

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)