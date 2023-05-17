https://crimea.ria.ru/20230517/fsb-zaderzhala-165-podpolnykh-oruzheynikov-v-sevastopole-i-drugikh-regionakh-1128769249.html
ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах
ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах - РИА Новости Крым, 17.05.2023
ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей 44 субъектов РФ. Об РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T10:58
2023-05-17T10:58
2023-05-17T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей 44 субъектов РФ. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.Нелегальные оружейники задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Донецкой Народной Республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях и других регионах.Из незаконного оборота изъято почти 400 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, в том числе три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов, ПЗРК "Игла", противопехотные мины, гранаты, ракеты, а также около 60 килограммов пороха и тротила.Ранее сотрудники ФСБ задержали группу граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатых веществ на территорию РФ. У задержанных обнаружены пять готовых к применению бомб, а также электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки.В ведомстве также сообщили о вскрытии организованного украинскими спецслужбами канала контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии. Взрывчатку везли через Турцию и Грузию, а сами бомбы маскировали под электроплиты.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС РоссииФСБ предотвратила теракт в центре СамарыФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, россия, донецкая народная республика (днр), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, закон и право
ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в Севастополе и других регионах
ФСБ: 165 подпольных оружейников задержаны в 44 региона РФ, в том числе в Севастополе
10:58 17.05.2023 (обновлено: 10:59 17.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей 44 субъектов РФ. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Нелегальные оружейники задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Донецкой Народной Республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях и других регионах.
Из незаконного оборота изъято почти 400 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств, в том числе три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов, ПЗРК "Игла", противопехотные мины, гранаты, ракеты, а также около 60 килограммов пороха и тротила.
Ранее сотрудники ФСБ задержали группу граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатых веществ на территорию РФ. У задержанных обнаружены пять готовых к применению бомб, а также электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки.
В ведомстве также сообщили о вскрытии организованного украинскими спецслужбами канала контрабандных поставок взрывчатых веществ
из Болгарии. Взрывчатку везли через Турцию и Грузию, а сами бомбы маскировали под электроплиты.
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