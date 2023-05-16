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ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС России - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС России
ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС России - РИА Новости Крым, 16.05.2023
ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС России
Сотрудники ФСБ России задержали за шпионаж гражданку Украины, которая собирала и передавала Киеву данные об объектах и позициях группировки Вооруженных сил РФ... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T12:25
2023-05-16T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали за шпионаж гражданку Украины, которая собирала и передавала Киеву данные об объектах и позициях группировки Вооруженных сил РФ "Восток". Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.Силовики изъяли технические средства, в которых обнаружились геоданные с дислокацией и деятельностью российской группировки войск "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции в Киевской области."Передача указанных сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности Российской Федерации", - отметили в ЦОС.Возбуждено уголовное дело о шпионаже. По информации ФСБ, в настоящее время подозреваемая заключена под стражу.Ранее сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене задержали 34-летнего жителя Республики Крым. Он переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной техникеЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуСпецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, сво, шпионаж, вооруженные силы россии, новости, россия, закон и право, видео
ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС России

ФСБ задержала гражданку Украины за сбор и передачу данных о Вооруженных силах России

12:25 16.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали за шпионаж гражданку Украины, которая собирала и передавала Киеву данные об объектах и позициях группировки Вооруженных сил РФ "Восток". Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ", - говорится в сообщении ведомства.
Силовики изъяли технические средства, в которых обнаружились геоданные с дислокацией и деятельностью российской группировки войск "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции в Киевской области.
"Передача указанных сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности Российской Федерации", - отметили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело о шпионаже. По информации ФСБ, в настоящее время подозреваемая заключена под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене задержали 34-летнего жителя Республики Крым. Он переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции.
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