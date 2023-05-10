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ФСБ предотвратила теракт в центре Самары - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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ФСБ предотвратила теракт в центре Самары
ФСБ предотвратила теракт в центре Самары - РИА Новости Крым, 10.05.2023
ФСБ предотвратила теракт в центре Самары
Сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины, подозреваемую в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля в центре Самары. Об... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T20:05
2023-05-10T20:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
происшествия
общество
украина
безопасность
самара
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины, подозреваемую в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля в центре Самары. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления пишет РИА Новости.Также уточняется, что согласно решению суда, женщина помещена под стражу.Правоохранители выяснили, что в апреле гражданка России украинского происхождения собирала информацию об объектах военной инфраструктуры, а также местах массового пребывания людей и передавала собранные сведения неустановленному лицу. Кроме того, фигурантка приобретала различные компоненты для приготовления зажигательной смеси."Злоумышленница задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области... В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - уточнили в ведомстве.Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, следствие ищет сообщников женщины.7 мая силами ФСБ и МВД была пресечена деятельность украинской ДРГ на территории Ивановской области. По заданию ГУР Минобороны Украины террористы пытались с помощью дронов совершить диверсию на военном аэродроме "Северный".Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова на Черниговщине. Пилот и другие члены ДРГ были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, сообщили в ФСБ.6 мая украинские спецслужбы организовали покушение на известного российского писателя Захара Прилепина. Накануне сотрудники ведомства предотвратили серию терактов на территории Республики Крым, целью которых было покушение на жизнь главы республики Сергея Аксенова, председателя Государственного совета Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии предотвратили теракты в преддверие Дня ПобедыПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнениеЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
https://crimea.ria.ru/20230426/fsb-predotvratila-terakt-v-voenno-morskom-gospitale-v-krymu--1128373380.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, общество, украина, безопасность, самара, теракт, новости
ФСБ предотвратила теракт в центре Самары

ФСБ: в центре Самары украинка готовил теракт на антифашистском фестивале

20:05 10.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины, подозреваемую в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля в центре Самары. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления пишет РИА Новости.
Также уточняется, что согласно решению суда, женщина помещена под стражу.
Правоохранители выяснили, что в апреле гражданка России украинского происхождения собирала информацию об объектах военной инфраструктуры, а также местах массового пребывания людей и передавала собранные сведения неустановленному лицу. Кроме того, фигурантка приобретала различные компоненты для приготовления зажигательной смеси.
Также оперативники установили, что сторонница украинских боевиков приобрела взрывоопасные компоненты для передачи их неизвестному, который намеревался совершить поджог на площади имени Куйбышева в Самаре в ходе Международного антифашистского фестиваля, собравшего больше тысячи человек, "с целью воздействия на органы власти РФ и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции".
"Злоумышленница задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области... В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - уточнили в ведомстве.
Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, следствие ищет сообщников женщины.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 12:53
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
7 мая силами ФСБ и МВД была пресечена деятельность украинской ДРГ на территории Ивановской области. По заданию ГУР Минобороны Украины террористы пытались с помощью дронов совершить диверсию на военном аэродроме "Северный".
Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова на Черниговщине. Пилот и другие члены ДРГ были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения, сообщили в ФСБ.
6 мая украинские спецслужбы организовали покушение на известного российского писателя Захара Прилепина. Накануне сотрудники ведомства предотвратили серию терактов на территории Республики Крым, целью которых было покушение на жизнь главы республики Сергея Аксенова, председателя Государственного совета Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияПроисшествияОбществоУкраинаБезопасностьСамараТерактНовости
 
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