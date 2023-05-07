https://crimea.ria.ru/20230507/ataku-dronov-na-aerodrom-v-ivanovskoy-oblasti-predotvratila-fsb-1128590653.html

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области - РИА Новости Крым, 07.05.2023

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области

ФСБ сообщила о предотвращении атаки на военный аэродром в Ивановской области, планируемой украинскими спецслужбами. Задержаны члены украинской ДРГ. РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T13:09

2023-05-07T13:09

2023-05-07T13:28

украина

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсия

диверсанты

россия

безопасность

новости

беспилотник (дрон)

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128590764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ee16c20c36a4d43bea2220182a8bc436.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. ФСБ сообщила о предотвращении атаки на военный аэродром в Ивановской области, планируемой украинскими спецслужбами. Задержаны члены украинской ДРГ.По данным ведомства, целью атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.Диверсионную группу, которую координировали сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории России. Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области."В результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения", - сообщили в ФСБ.В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.6 мая ФСБ сообщила о пресечении деятельность агентурной сети ГУР МО Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировалось осуществить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.Также органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. Он проходил через Турцию и Грузию. Бомбы маскировались под бытовые электроплиты, которые планировали использовать агенты украинской разведки в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

https://crimea.ria.ru/20230426/fsb-predotvratila-terakt-v-voenno-morskom-gospitale-v-krymu--1128373380.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, диверсанты, россия, безопасность, новости, беспилотник (дрон), происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), главное управление разведки украины (гур)