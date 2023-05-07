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ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области
ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области - РИА Новости Крым, 07.05.2023
ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области
ФСБ сообщила о предотвращении атаки на военный аэродром в Ивановской области, планируемой украинскими спецслужбами. Задержаны члены украинской ДРГ. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T13:09
2023-05-07T13:09
2023-05-07T13:28
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. ФСБ сообщила о предотвращении атаки на военный аэродром в Ивановской области, планируемой украинскими спецслужбами. Задержаны члены украинской ДРГ.По данным ведомства, целью атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.Диверсионную группу, которую координировали сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории России. Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области."В результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения", - сообщили в ФСБ.В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.6 мая ФСБ сообщила о пресечении деятельность агентурной сети ГУР МО Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировалось осуществить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.Также органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. Он проходил через Турцию и Грузию. Бомбы маскировались под бытовые электроплиты, которые планировали использовать агенты украинской разведки в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, диверсанты, россия, безопасность, новости, беспилотник (дрон), происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), главное управление разведки украины (гур)
ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области
ФСБ сообщила о пресечении атаки украинских дронов на аэродром в Ивановской области
13:09 07.05.2023 (обновлено: 13:28 07.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. ФСБ сообщила о предотвращении атаки на военный аэродром в Ивановской области, планируемой украинскими спецслужбами. Задержаны члены украинской ДРГ.
"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", - говорится в сообщении ФСБ, которое приводит РИА Новости.
По данным ведомства, целью атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Диверсионную группу, которую координировали сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории России. Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32" из населенного пункта Блистова Черниговской области.
"В результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения", - сообщили в ФСБ.
В Национальном антитеррористическом комитете ранее отметили, что число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В этой связи на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту,
подчеркнули в ведомстве.
6 мая ФСБ сообщила о пресечении деятельность агентурной сети ГУР МО Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов
на территории Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Также планировалось осуществить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.
Также органы безопасности вскрыли организованный украинскими спецслужбами международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств. Он проходил через Турцию и Грузию. Бомбы маскировались под бытовые электроплиты, которые планировали использовать агенты украинской разведки в Крыму.
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