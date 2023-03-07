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ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России
ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России - РИА Новости Крым, 07.03.2023
ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России
Более сотни единиц огнестрельного оружия, 12 кг взрывчатки и свыше 13 тысяч патронов изъяли сотрудники ФСБ у подпольных оружейников в 27 регионах страны. Об... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T10:52
2023-03-07T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более сотни единиц огнестрельного оружия, 12 кг взрывчатки и свыше 13 тысяч патронов изъяли сотрудники ФСБ у подпольных оружейников в 27 регионах страны. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Уточняется, что в результате совместной операции ФСБ, МВД России и Росгвардии пресечена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Силовики провели обыски по адресам проживания нелегальных оружейников на территории Москвы, Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесской республики, ДНР, Дагестана, Коми, Северной Осетии, Хакасии. А также в Алтайском, Красноярском, Ставропольском крае, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Томской областях, в Еврейском автономном округе. Проведены следственные действия.По итогам мероприятий у подпольных оружейников изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе два пулемета, 14 автоматов, три пистолета-пулемета, 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, "Вепрь", "Иж", Мосина, СКС, Mauser, Magtech), 65 пистолетов и револьверов (Beretta, Browning, Colt, Mauser, Walther, Smith&amp;Wesson), два подствольных гранатомета. А также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната, 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ, свыше 13 тысяч патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию и 11 единиц холодного оружия.В ЦОС заявили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с севастопольскими правоохранителями задержали 36-летнего мужчину, который подпольно изготавливал оружие и боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала агента украинской разведкиТеракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБГотовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, россия, оружие, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), севастополь, крым
ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России

ФСБ накрыла 23 подпольных оружейни: изъяты 118 стволов, 12 кг взрывчатки и 13 000 патронов

10:52 07.03.2023 (обновлено: 10:55 07.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более сотни единиц огнестрельного оружия, 12 кг взрывчатки и свыше 13 тысяч патронов изъяли сотрудники ФСБ у подпольных оружейников в 27 регионах страны. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Уточняется, что в результате совместной операции ФСБ, МВД России и Росгвардии пресечена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.
Силовики провели обыски по адресам проживания нелегальных оружейников на территории Москвы, Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесской республики, ДНР, Дагестана, Коми, Северной Осетии, Хакасии. А также в Алтайском, Красноярском, Ставропольском крае, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Томской областях, в Еврейском автономном округе. Проведены следственные действия.
По итогам мероприятий у подпольных оружейников изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе два пулемета, 14 автоматов, три пистолета-пулемета, 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, "Вепрь", "Иж", Мосина, СКС, Mauser, Magtech), 65 пистолетов и револьверов (Beretta, Browning, Colt, Mauser, Walther, Smith&Wesson), два подствольных гранатомета. А также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната, 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ, свыше 13 тысяч патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию и 11 единиц холодного оружия.
В ЦОС заявили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.
Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с севастопольскими правоохранителями задержали 36-летнего мужчину, который подпольно изготавливал оружие и боеприпасы.
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