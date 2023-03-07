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ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России

ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России - РИА Новости Крым, 07.03.2023

ФСБ накрыла подпольные оружейные мастерские в 27 регионах России

Более сотни единиц огнестрельного оружия, 12 кг взрывчатки и свыше 13 тысяч патронов изъяли сотрудники ФСБ у подпольных оружейников в 27 регионах страны. Об... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T10:52

2023-03-07T10:52

2023-03-07T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более сотни единиц огнестрельного оружия, 12 кг взрывчатки и свыше 13 тысяч патронов изъяли сотрудники ФСБ у подпольных оружейников в 27 регионах страны. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Уточняется, что в результате совместной операции ФСБ, МВД России и Росгвардии пресечена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Силовики провели обыски по адресам проживания нелегальных оружейников на территории Москвы, Севастополя, Крыма, Карачаево-Черкесской республики, ДНР, Дагестана, Коми, Северной Осетии, Хакасии. А также в Алтайском, Красноярском, Ставропольском крае, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Томской областях, в Еврейском автономном округе. Проведены следственные действия.По итогам мероприятий у подпольных оружейников изъято 118 единиц огнестрельного оружия, в том числе два пулемета, 14 автоматов, три пистолета-пулемета, 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, "Вепрь", "Иж", Мосина, СКС, Mauser, Magtech), 65 пистолетов и револьверов (Beretta, Browning, Colt, Mauser, Walther, Smith&Wesson), два подствольных гранатомета. А также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната, 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ, свыше 13 тысяч патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию и 11 единиц холодного оружия.В ЦОС заявили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с севастопольскими правоохранителями задержали 36-летнего мужчину, который подпольно изготавливал оружие и боеприпасы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала агента украинской разведкиТеракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБГотовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье

https://crimea.ria.ru/20230212/v-khersonskoy-oblasti-nashli-krupnyy-arsenal-boepripasov-dlya-granatometa-1126927809.html

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, россия, оружие, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), севастополь, крым