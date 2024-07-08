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У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей
У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей - РИА Новости Крым, 08.07.2024
У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей
Реальные Петр и Феврония, в честь которых в России установлен День семьи, любви и верности, в жизни могли иметь многочисленных детей и внуков. В каноническом... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T07:45
2024-07-08T08:40
день семьи, любви и верности
праздники и памятные даты
семья
религия
православие
симферопольская и крымская епархия
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Реальные Петр и Феврония, в честь которых в России установлен День семьи, любви и верности, в жизни могли иметь многочисленных детей и внуков. В каноническом житии об этом не говорится, но в летописях такие данные встречались. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархии иерей Михаил Шепельский.Реальных биографических данных о жизни Петра и Февронии очень мало. Канонические жития – это чаще всего не биография, а особое произведение наставляющего характера. Русский писатель и философ XVI века Ермолай-Еразм, автор "Повести о Петре и Февронии", взял в основу идею верности, любви и совместного прохождения испытаний. Одним из них стало испытание властью."Когда бояре предложили князю, что ты оставайся княжить, а жена твоя, поскольку простого происхождения, не будет княгиней, он отказался. Он предпочел супружескую любовь власти – одному из самых сильных искушений", – рассказал Михаил Шепельский.В святцах очень много праведников, которые были супругами. Но когда зашла речь о том, какой образец выбрать именно для русского образа семьи, то решили опереться на русских святых. Именно поэтому в качестве даты Дня семьи, любви и верности выбрали 8 июля – день Святых Благоверных Петра и Февронии.В Детском парке Симферополя святым Петру и Февронии был установлен памятник. Его торжественно открыли 8 июля 2018 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России" Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России"
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день семьи, любви и верности, праздники и памятные даты, семья, религия, православие, симферопольская и крымская епархия, россия, общество
У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей

Реальные Петр и Феврония могли иметь множество детей и внуков

07:45 08.07.2024 (обновлено: 08:40 08.07.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрестный ход в честь Дня памяти святых Петра и Февронии. Архивное фото
Крестный ход в честь Дня памяти святых Петра и Февронии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Реальные Петр и Феврония, в честь которых в России установлен День семьи, любви и верности, в жизни могли иметь многочисленных детей и внуков. В каноническом житии об этом не говорится, но в летописях такие данные встречались. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархии иерей Михаил Шепельский.

"Житие нам говорит о том, что имена Давид и Ефросиния они приняли уже в монашестве, перед своей кончиной. А в летописях они указываются как имена князей при их жизни. Как оно было на самом деле, теперь мы уже не разберемся. Но те же самые летописи говорят о том, что у Давида и Ефросинии были и дети, и внуки", – сказал иерей.

Реальных биографических данных о жизни Петра и Февронии очень мало. Канонические жития – это чаще всего не биография, а особое произведение наставляющего характера. Русский писатель и философ XVI века Ермолай-Еразм, автор "Повести о Петре и Февронии", взял в основу идею верности, любви и совместного прохождения испытаний. Одним из них стало испытание властью.
"Когда бояре предложили князю, что ты оставайся княжить, а жена твоя, поскольку простого происхождения, не будет княгиней, он отказался. Он предпочел супружескую любовь власти – одному из самых сильных искушений", – рассказал Михаил Шепельский.
В святцах очень много праведников, которые были супругами. Но когда зашла речь о том, какой образец выбрать именно для русского образа семьи, то решили опереться на русских святых. Именно поэтому в качестве даты Дня семьи, любви и верности выбрали 8 июля – день Святых Благоверных Петра и Февронии.

"Это действительно супружеская пара, которая проявила себя как образец верности обещаниям. Потому что я думаю, что каждая семья строится изначально на обещании, когда жених и невеста обещают друг другу, будут верны", – подытожил иерей.

В Детском парке Симферополя святым Петру и Февронии был установлен памятник. Его торжественно открыли 8 июля 2018 года.
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