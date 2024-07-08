https://crimea.ria.ru/20240708/u-svyatykh-petra-i-fevronii-mogli-byt-deti-i-vnuki--dannye-letopisey-1138629660.html

У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей

У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей - РИА Новости Крым, 08.07.2024

У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей

Реальные Петр и Феврония, в честь которых в России установлен День семьи, любви и верности, в жизни могли иметь многочисленных детей и внуков. В каноническом... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T07:45

2024-07-08T07:45

2024-07-08T08:40

день семьи, любви и верности

праздники и памятные даты

семья

религия

православие

симферопольская и крымская епархия

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111108/67/1111086729_865:0:3076:1244_1920x0_80_0_0_57ac00d228a1383bb781e784148dd599.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Реальные Петр и Феврония, в честь которых в России установлен День семьи, любви и верности, в жизни могли иметь многочисленных детей и внуков. В каноническом житии об этом не говорится, но в летописях такие данные встречались. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал руководитель отдела по делам семьи Симферопольской и Крымской епархии иерей Михаил Шепельский.Реальных биографических данных о жизни Петра и Февронии очень мало. Канонические жития – это чаще всего не биография, а особое произведение наставляющего характера. Русский писатель и философ XVI века Ермолай-Еразм, автор "Повести о Петре и Февронии", взял в основу идею верности, любви и совместного прохождения испытаний. Одним из них стало испытание властью."Когда бояре предложили князю, что ты оставайся княжить, а жена твоя, поскольку простого происхождения, не будет княгиней, он отказался. Он предпочел супружескую любовь власти – одному из самых сильных искушений", – рассказал Михаил Шепельский.В святцах очень много праведников, которые были супругами. Но когда зашла речь о том, какой образец выбрать именно для русского образа семьи, то решили опереться на русских святых. Именно поэтому в качестве даты Дня семьи, любви и верности выбрали 8 июля – день Святых Благоверных Петра и Февронии.В Детском парке Симферополя святым Петру и Февронии был установлен памятник. Его торжественно открыли 8 июля 2018 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России" Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день семьи, любви и верности, праздники и памятные даты, семья, религия, православие, симферопольская и крымская епархия, россия, общество