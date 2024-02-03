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В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России"
В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 03.02.2024
В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России"
Частичку семейного очага "Сердце России" доставили в Севастополь. Горожанам ее передала семья Александра и Натальи Елизаровых. Об этом сообщил губернатор Михаил РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T21:46
2024-02-03T21:48
крым
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год семьи в россии
общество
михаил развожаев
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Частичку семейного очага "Сердце России" доставили в Севастополь. Горожанам ее передала семья Александра и Натальи Елизаровых. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Крыму официально открыли Год семьи 2 февраля. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.Ранее частицу огня в Крым доставили Павел и Татьяна Кузнецовы, семейный стаж которых составляет 40 лет. Им выпала честь зажечь семейный очаг "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя."Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-сольюПрокурорская семья: как жить по закону и справедливости
https://crimea.ria.ru/20240129/esli-semya-rodilas-krylatoy-dinastiya-parashyutistov-iz-kryma-1134530767.html
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крым, севастополь, год семьи в россии, общество, михаил развожаев, семья, новости, "сердце россии", новости крыма
В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России"

Частичку огня семейного очага "Сердце России" доставили в Севастополь - Развожаев

21:46 03.02.2024 (обновлено: 21:48 03.02.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополь прибыла частичка огня семейного очага "Сердце России"
В Севастополь прибыла частичка огня семейного очага Сердце России
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Частичку семейного очага "Сердце России" доставили в Севастополь. Горожанам ее передала семья Александра и Натальи Елизаровых. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня во Дворце культуры рыбаков передали частицы очага всем севастопольским ЗАГСам и семье Варвариных, чью флотскую свадьбу сыграли в День Севастополя на ВДНХ. Теперь все наши севастопольские молодожены смогут взять частичку огня из Свято-Троицкого монастыря. И, конечно, все желающие тоже могут принести свои лампады и взять частицу очага домой", - рассказал губернатор.
В Крыму официально открыли Год семьи 2 февраля. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.
Ранее частицу огня в Крым доставили Павел и Татьяна Кузнецовы, семейный стаж которых составляет 40 лет. Им выпала честь зажечь семейный очаг "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.
"Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы.
В свободном падении над Крымом
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