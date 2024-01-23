https://crimea.ria.ru/20240123/semya-iz-kryma-zazhzhet-ogon-semeynogo-ochaga-serdtse-rossii-1134400362.html

Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"

Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"

Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы зажгут огонь семейного очага "Сердце России" на выставке "Россия" в Москве, откуда лампады передадут в разные регионы РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T14:55

2024-01-23T14:55

2024-01-23T15:03

международная выставка-форум "россия"

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семья

аварийная посадка самолета москва-симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы зажгут огонь семейного очага "Сердце России" на выставке "Россия" в Москве, откуда лампады передадут в разные регионы страны. Как сообщает официальный канал Международной выставки-форума, церемония зажжения очага состоится 23 января в рамках Всероссийского форума "Родные — Любимые", который дал старт Году семьи, объявленному президентом Владимиром Путиным.Как уточняют организаторы, "Сердце России" - инсталляция, перед которой разожгут "Семейный очаг" - для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставят в столицу лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.В церемонии примут участие семейные династии из всех регионов страны, в том числе семьи участников СВО. В ее рамках Терентьевы передадут лампаду семейной паре из Крыма, которая недавно отметила Рубиновую свадьбу — Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет.4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. Выставка будет работать до 12 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Свой чай из крымских трав собирают гости выставки-форума "Россия"С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открытокФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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