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Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"
Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"
Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы зажгут огонь семейного очага "Сердце России" на выставке "Россия" в Москве, откуда лампады передадут в разные регионы РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T14:55
2024-01-23T15:03
международная выставка-форум "россия"
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год семьи в россии
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы зажгут огонь семейного очага "Сердце России" на выставке "Россия" в Москве, откуда лампады передадут в разные регионы страны. Как сообщает официальный канал Международной выставки-форума, церемония зажжения очага состоится 23 января в рамках Всероссийского форума "Родные — Любимые", который дал старт Году семьи, объявленному президентом Владимиром Путиным.Как уточняют организаторы, "Сердце России" - инсталляция, перед которой разожгут "Семейный очаг" - для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставят в столицу лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.В церемонии примут участие семейные династии из всех регионов страны, в том числе семьи участников СВО. В ее рамках Терентьевы передадут лампаду семейной паре из Крыма, которая недавно отметила Рубиновую свадьбу — Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет.4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. Выставка будет работать до 12 апреля. Читайте также на РИА Новости Крым:Свой чай из крымских трав собирают гости выставки-форума "Россия"С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открытокФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
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международная выставка-форум "россия", крым, россия, общество, новости, многодетная семья, год семьи в россии, семья, аварийная посадка самолета москва-симферополь
Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"

Огонь семейного очага "Сердце России" доставят из Москвы в Крым и другие регионы

14:55 23.01.2024 (обновлено: 15:03 23.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы зажгут огонь семейного очага "Сердце России" на выставке "Россия" в Москве, откуда лампады передадут в разные регионы страны. Как сообщает официальный канал Международной выставки-форума, церемония зажжения очага состоится 23 января в рамках Всероссийского форума "Родные — Любимые", который дал старт Году семьи, объявленному президентом Владимиром Путиным.
Как уточняют организаторы, "Сердце России" - инсталляция, перед которой разожгут "Семейный очаг" - для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставят в столицу лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.
В церемонии примут участие семейные династии из всех регионов страны, в том числе семьи участников СВО. В ее рамках Терентьевы передадут лампаду семейной паре из Крыма, которая недавно отметила Рубиновую свадьбу — Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет.
"Именно им выпала честь зажечь "Сердце России". От семейного очага пламя зажгут еще в 12 лампадах, которые династии доставят в Москву, Республику Крым, Якутию, Кузбасс, ЯНАО, Республику Татарстан, Республику Северная Осетия-Алания, Волгоградскую область, Республику Коми, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Далее огонь семейного очага распространят по всем регионам страны", - уточняется в сообщении.
4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. Выставка будет работать до 12 апреля.
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Международная выставка-форум "Россия"КрымРоссияОбществоНовостиМногодетная семьяГод семьи в РоссиисемьяАварийная посадка самолета Москва-Симферополь
 
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