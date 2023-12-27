С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток
С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча открыток с крымскими видами
© РИА Новости КрымСтенд Крыма на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В рамках акции "Открытка из Крыма" около тысячи открыток с видами Крымского полуострова разлетелась во все уголки страны с выставки-форума "Россия". Об этом сообщает пресс-служба минкурортов региона.
Акцию провели совместно с "Почтой Крыма". Ее участники направили порядка тысячи подписанных открыток в разные регионы страны от Камчатки до Калининграда. Люди поздравляли своих родных и близких с наступающими праздниками, а также писали письма поддержки и заботы в зону СВО. Десятки писем солдатам, защитникам нашей Родины, будут отправлены минкурортов Крыма по назначению, уточнили в пресс-службе.
"Не только гости столицы, но и сами москвичи с удовольствием посещают выставку достижений, причем неоднократно. Крым по максимуму презентует свои возможности, что в том числе несомненно скажется на его востребованности как места для отдыха и оздоровления. Стенд Крыма очень интересен именно благодаря активной программе, мастер-классам, непосредственному общению и полезным консультациям", - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Среди участников декады туризма на ВДНХ, в частности, разыграли 18 путевок в лучшие санатории и отели полуострова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" в Москве, главе государства рассказали о достижениях региона за период нахождения в составе РФ. Также глава Крыма Сергей Аксенов, прибыв в Москву, посетил крымский стенд на выставке-форуме и отметил, что здесь гостей ждет насыщенная деловая и культурная программа, встреча с известными личностями, участие в интерактивах и мастер-классах.
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