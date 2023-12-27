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С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток

С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток - РИА Новости Крым, 27.12.2023

С выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток

В рамках акции "Открытка из Крыма" около тысячи открыток с видами Крымского полуострова разлетелась во все уголки страны с выставки-форума "Россия". Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T08:23

2023-12-27T08:23

2023-12-27T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В рамках акции "Открытка из Крыма" около тысячи открыток с видами Крымского полуострова разлетелась во все уголки страны с выставки-форума "Россия". Об этом сообщает пресс-служба минкурортов региона.Акцию провели совместно с "Почтой Крыма". Ее участники направили порядка тысячи подписанных открыток в разные регионы страны от Камчатки до Калининграда. Люди поздравляли своих родных и близких с наступающими праздниками, а также писали письма поддержки и заботы в зону СВО. Десятки писем солдатам, защитникам нашей Родины, будут отправлены минкурортов Крыма по назначению, уточнили в пресс-службе.Среди участников декады туризма на ВДНХ, в частности, разыграли 18 путевок в лучшие санатории и отели полуострова.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил стенд Севастополя на выставке-форуме "Россия" в Москве, главе государства рассказали о достижениях региона за период нахождения в составе РФ. Также глава Крыма Сергей Аксенов, прибыв в Москву, посетил крымский стенд на выставке-форуме и отметил, что здесь гостей ждет насыщенная деловая и культурная программа, встреча с известными личностями, участие в интерактивах и мастер-классах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму составили портрет туриста 2023 годаГде в Крыму открыли новые экологические маршрутыЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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