https://crimea.ria.ru/20240105/svoy-chay-iz-krymskikh-trav-sobirayut-gosti-vystavki-foruma-rossiya-1134010124.html

Свой чай из крымских трав собирают гости выставки-форума "Россия"

Свой чай из крымских трав собирают гости выставки-форума "Россия" - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Свой чай из крымских трав собирают гости выставки-форума "Россия"

На крымском стенде выставки "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ, прошел мастер-класс "Кружка здоровья". Гостям предлагали составить свой рецепт чая из... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T19:14

2024-01-05T19:14

2024-01-05T19:14

международная выставка-форум «россия»

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. На крымском стенде выставки "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ, прошел мастер-класс "Кружка здоровья". Гостям предлагали составить свой рецепт чая из крымских трав, сообщила пресс-служба Минсельхоза Крыма."С самого утра на нашем стенде ажиотаж! Гости с удовольствием собирают персональный ароматный чайный купаж", – опубликовано в Telegram-канале ведомства.Гостям рассказывают об эфиро-масличных растениях, выращенных в Крыму, и предлагают самостоятельно создать сбор из предложенного ассортимента.С 3 по 10 января в рамках выставки-форума "Россия" проходит декада "Крым Аграрный". 5 января, помимо "чайного мастеркласса", гостям предлагали поучаствовать в настольных играх "Агростартап", слепой дегустации ароматов Тавриды, мастер-классе "Крымский огород" и других мероприятиях. Посетители могли собрать собрать из деревянных фрагментов карту Крыма."Интересуемся историей Крыма. Собираем паззл и знакомимся с картой. Вот тут шпаргалка маленькая есть", – показал пресс-службе Дмитрий из Московской области. Он решился собрать карту Крыма с мамой, приехавшей из Ленинграда.Ежедневно крымский стенд посещают сотни гостей. Сотрудники министерства показывают гостям продукцию, которую производят в Крыму, и знакомят с достижениями крымского народного хозяйства.4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум "Россия". В ней участвуют 89 регионов, отдельный стенд посвящен Республике Крым. Выставка будет работать до 12 апреля.15 декабря на стенде прошел День Республики Крым, в рамках которого была представлена обширная деловая и культурная программа: викторина "Хочу в Крым!", мастер-класс "Крым этнографический", презентация проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Накануне Нового года на крымском стенде прошла акция "Открытка из Крыма", в ходе которой посетителям предлагали отправить своим близким поздравительную открытку с узнаваемым видом полуострова. Крымские открытки разлетелись в разные регионы от Камчатки до Калиниграда, отправляли их и участникам СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – АксеновВ Крыму составили портрет туриста 2023 годаГде в Крыму открыли новые экологические маршруты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная выставка-форум «россия», новости, минсельхоз крыма, новости крыма, крым, москва, россия, общество