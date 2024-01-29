https://crimea.ria.ru/20240129/krym-peredal-kubani-ogon-semeynogo-ochaga-serdtse-rossii-1134528989.html

Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"

Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"

Крым передал частицу огня семейного очага "Сердце России" в соседние регионы, сообщает Официальный Telegram-канал республиканского правительства. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T12:51

2024-01-29T12:51

2024-01-29T13:05

"сердце россии"

крым

севастополь

краснодарский край

россия

семья

год семьи в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Крым передал частицу огня семейного очага "Сердце России" в соседние регионы, сообщает Официальный Telegram-канал республиканского правительства.Церемония передачи состоялась в понедельник в крымской столице. Огонь из "Сердца России" передан Севастополю и Краснодарскому краю.2 февраля на торжественном открытии Года семьи в Крыму частички огня будут отправлены другим городам и районам республики. В Симферополе "Сердце России" храниться во Дворце бракосочетания.Ранее частицу огня в Крым доставили Павел и Татьяна Кузнецовы, семейный стаж которых составляет 40 лет. Им выпала честь зажечь семейный очаг "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя. "Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многодетные семьи – это опора РоссииСемья должна быть в центре государственной политики России – ПутинФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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