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Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"
Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"
Крым передал частицу огня семейного очага "Сердце России" в соседние регионы, сообщает Официальный Telegram-канал республиканского правительства. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T12:51
2024-01-29T13:05
"сердце россии"
крым
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краснодарский край
россия
семья
год семьи в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Крым передал частицу огня семейного очага "Сердце России" в соседние регионы, сообщает Официальный Telegram-канал республиканского правительства.Церемония передачи состоялась в понедельник в крымской столице. Огонь из "Сердца России" передан Севастополю и Краснодарскому краю.2 февраля на торжественном открытии Года семьи в Крыму частички огня будут отправлены другим городам и районам республики. В Симферополе "Сердце России" храниться во Дворце бракосочетания.Ранее частицу огня в Крым доставили Павел и Татьяна Кузнецовы, семейный стаж которых составляет 40 лет. Им выпала честь зажечь семейный очаг "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя. "Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многодетные семьи – это опора РоссииСемья должна быть в центре государственной политики России – ПутинФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
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"сердце россии", крым, севастополь, краснодарский край, россия, семья, год семьи в россии, общество
Крым передал Кубани огонь семейного очага "Сердце России"

Крым передал частицу огня семейного очага "Сердце России" Кубани и Севастополю

12:51 29.01.2024 (обновлено: 13:05 29.01.2024)
 
© Минюст РК Республика Крым передала частичку огня семейного очага "Сердце России" Севастополю
 Республика Крым передала частичку огня семейного очага Сердце России Севастополю
© Минюст РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Крым передал частицу огня семейного очага "Сердце России" в соседние регионы, сообщает Официальный Telegram-канал республиканского правительства.
Церемония передачи состоялась в понедельник в крымской столице. Огонь из "Сердца России" передан Севастополю и Краснодарскому краю.
2 февраля на торжественном открытии Года семьи в Крыму частички огня будут отправлены другим городам и районам республики. В Симферополе "Сердце России" храниться во Дворце бракосочетания.
Ранее частицу огня в Крым доставили Павел и Татьяна Кузнецовы, семейный стаж которых составляет 40 лет. Им выпала честь зажечь семейный очаг "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.
"Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы.
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"Сердце России"КрымСевастопольКраснодарский крайРоссиясемьяГод семьи в РоссииОбщество
 
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