Рейтинг@Mail.ru
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/umerla-balerina-bolshogo-teatra-marina-kondrateva-1138676311.html
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
Умерла Народная артистка СССР, балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева. В феврале ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T10:25
2024-07-08T10:25
утраты
культура
балет
марина кондратьева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138676443_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ac112ae3a89050048d759e0212470217.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Умерла Народная артистка СССР, балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева. В феврале ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра."Выдающаяся балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет", - говорится в сообщении Большого театра.Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде. В 1952 году окончила Московское хореографическое училище.С 1952 по 1980 год была артисткой балетной труппы Большого театра. Составляла дуэт в том числе с танцовщиком Марисом Лиепой.Марина Кондратьева - первая исполнительница партий Водяницы в балете "Конек-Горбунок", Музы в "Паганини". В числе исполненных балериной партий Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Мария в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева.В 1980 Марина Кондратьева окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где преподавала до 1987 года.С 1990 по 2000 год преподавала классический танец в Московской государственной академии хореографии.С 1980 — педагог-репетитор балетной труппы Большого театра.Под руководством Марины Кондратьевой репетировали балерины Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова и многие другие.В 1961 году она получила звание Заслуженная артиста РСФСР, в 1965 году стала Народной артисткой РСФСР. В 1976 году Марине Кондратьевой присвоено звание Народной артистки СССР за большие заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.В 2022 году получила специальную премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138676443_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e89d73b864afc8ae56c87ac60b3eb12e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, культура, балет, марина кондратьева
Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева

Балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева умерла на 90 году жизни

10:25 08.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБалетмейстер-репетитор Марина Кондратьева
Балетмейстер-репетитор Марина Кондратьева - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Умерла Народная артистка СССР, балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева. В феврале ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра.
"Выдающаяся балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет", - говорится в сообщении Большого театра.
Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде. В 1952 году окончила Московское хореографическое училище.
С 1952 по 1980 год была артисткой балетной труппы Большого театра. Составляла дуэт в том числе с танцовщиком Марисом Лиепой.
Марина Кондратьева - первая исполнительница партий Водяницы в балете "Конек-Горбунок", Музы в "Паганини". В числе исполненных балериной партий Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Мария в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева.
В 1980 Марина Кондратьева окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где преподавала до 1987 года.
С 1990 по 2000 год преподавала классический танец в Московской государственной академии хореографии.
С 1980 — педагог-репетитор балетной труппы Большого театра.
Под руководством Марины Кондратьевой репетировали балерины Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова и многие другие.
В 1961 году она получила звание Заслуженная артиста РСФСР, в 1965 году стала Народной артисткой РСФСР. В 1976 году Марине Кондратьевой присвоено звание Народной артистки СССР за большие заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.
В 2022 году получила специальную премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
 
УтратыКультураБалетМарина Кондратьева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева
10:21В массовой аварии на трассе в Крыму пострадали два человека
10:03Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранен водитель
09:54Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
09:40Путин анонсировал модернизацию БАМа и Транссиба
09:32Пожар в бухте Инал возле Туапсе - для тушения задействована авиация
09:31Автомобиль на бензине или газе: что безопасней
09:12Несколько крымчан в этом году поедут строить БАМ
08:51"Макрону указали на дверь": Володин оценил итоги выборов во Франции
08:34Как сохранить трудоспособность в жару – инфографика
08:15Крымский мост: актуальная информация об очередях
08:02Где в Севастополе в понедельник не будет света – график отключений
07:55Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3
07:45У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей
07:22Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
07:04День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
06:47Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал
06:33Стали известны итоги выборов во Франции
06:01"Даешь магистраль века!": БАМ празднует 50-летний юбилей
00:01Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов
Лента новостейМолния