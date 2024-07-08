https://crimea.ria.ru/20240708/umerla-balerina-bolshogo-teatra-marina-kondrateva-1138676311.html

Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева

Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Умерла балерина Большого театра Марина Кондратьева

Умерла Народная артистка СССР, балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева. В феврале ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T10:25

2024-07-08T10:25

2024-07-08T10:25

утраты

культура

балет

марина кондратьева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Умерла Народная артистка СССР, балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева. В феврале ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра."Выдающаяся балерина и педагог Большого театра Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет", - говорится в сообщении Большого театра.Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде. В 1952 году окончила Московское хореографическое училище.С 1952 по 1980 год была артисткой балетной труппы Большого театра. Составляла дуэт в том числе с танцовщиком Марисом Лиепой.Марина Кондратьева - первая исполнительница партий Водяницы в балете "Конек-Горбунок", Музы в "Паганини". В числе исполненных балериной партий Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна, Мария в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева.В 1980 Марина Кондратьева окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где преподавала до 1987 года.С 1990 по 2000 год преподавала классический танец в Московской государственной академии хореографии.С 1980 — педагог-репетитор балетной труппы Большого театра.Под руководством Марины Кондратьевой репетировали балерины Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова и многие другие.В 1961 году она получила звание Заслуженная артиста РСФСР, в 1965 году стала Народной артисткой РСФСР. В 1976 году Марине Кондратьевой присвоено звание Народной артистки СССР за большие заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.В 2022 году получила специальную премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, балет, марина кондратьева