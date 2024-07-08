https://crimea.ria.ru/20240708/mir-dolzhen-sozdat-usloviya-dlya-dialoga-rf-i-ukrainy--si-tszinpin-1138675623.html
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T09:54
2024-07-08T09:54
2024-07-08T09:54
си цзиньпин (председатель кнр)
виктор орбан
россия
украина
китай
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132815367_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_c85d681e7989324f567eab30a2091bf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, сообщает РИА Новости.По его словам, прекращение огня наступит только в том случае, когда "все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной".Си Цзиньпин подчеркнул, что скорейшее прекращение боевых действий на Украине и поиск политического решения конфликта "отвечает интересам всех сторон".Он добавил, что необходимо всеми силами способствовать скорейшей деэскалации обстановки.В ходе встречи Виктор Орбан проинформировал Си Цзиньпина о своих недавних визитах в Киев и Москву. Председатель КНР "высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии по продвижению политического урегулирования украинского кризиса".Китайский лидер отметил, что основные позиции и направления усилий Пекина и Будапешта по Украине совпадают, Китай готов продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами"Си Цзиньпин также заверил, что между Китаем и Европой "нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов", а отношения ЕС и КНР имеют "стратегическое значение и глобальное влияние".8 июля Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл с официальным визитом в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином.2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – ПутинТрамп пообещал урегулировать конфликт на УкраинеКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине
россия
украина
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132815367_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1d1cddbd0c18f4d3146c3eec7e847b62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин (председатель кнр), виктор орбан, россия, украина, китай, политика, в мире, новости
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для переговоров России и Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, сообщает РИА Новости.
"Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон", – сказал китайский лидер.
По его словам, прекращение огня наступит только в том случае, когда "все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной".
Си Цзиньпин подчеркнул, что скорейшее прекращение боевых действий на Украине и поиск политического решения конфликта "отвечает интересам всех сторон".
"Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как недопущение расширения театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", – указал председатель КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что необходимо всеми силами способствовать скорейшей деэскалации обстановки.
В ходе встречи Виктор Орбан проинформировал Си Цзиньпина о своих недавних визитах в Киев и Москву. Председатель КНР "высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии по продвижению политического урегулирования украинского кризиса".
Китайский лидер отметил, что основные позиции и направления усилий Пекина и Будапешта по Украине совпадают, Китай готов продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами"
Си Цзиньпин также заверил, что между Китаем и Европой "нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов", а отношения ЕС и КНР имеют "стратегическое значение и глобальное влияние".
8 июля Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл с официальным визитом в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином.
2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским
, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.
После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву
и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте также на РИА Новости Крым: