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Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин
Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T09:54
2024-07-08T09:54
си цзиньпин (председатель кнр)
виктор орбан
россия
украина
китай
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, сообщает РИА Новости.По его словам, прекращение огня наступит только в том случае, когда "все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной".Си Цзиньпин подчеркнул, что скорейшее прекращение боевых действий на Украине и поиск политического решения конфликта "отвечает интересам всех сторон".Он добавил, что необходимо всеми силами способствовать скорейшей деэскалации обстановки.В ходе встречи Виктор Орбан проинформировал Си Цзиньпина о своих недавних визитах в Киев и Москву. Председатель КНР "высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии по продвижению политического урегулирования украинского кризиса".Китайский лидер отметил, что основные позиции и направления усилий Пекина и Будапешта по Украине совпадают, Китай готов продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами"Си Цзиньпин также заверил, что между Китаем и Европой "нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов", а отношения ЕС и КНР имеют "стратегическое значение и глобальное влияние".8 июля Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл с официальным визитом в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином.2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – ПутинТрамп пообещал урегулировать конфликт на УкраинеКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине
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си цзиньпин (председатель кнр), виктор орбан, россия, украина, китай, политика, в мире, новости
Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин

Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для переговоров России и Украины

09:54 08.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, сообщает РИА Новости.
"Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров двух сторон", – сказал китайский лидер.
По его словам, прекращение огня наступит только в том случае, когда "все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной".
Си Цзиньпин подчеркнул, что скорейшее прекращение боевых действий на Украине и поиск политического решения конфликта "отвечает интересам всех сторон".
"Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов как недопущение расширения театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", – указал председатель КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что необходимо всеми силами способствовать скорейшей деэскалации обстановки.
В ходе встречи Виктор Орбан проинформировал Си Цзиньпина о своих недавних визитах в Киев и Москву. Председатель КНР "высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии по продвижению политического урегулирования украинского кризиса".
Китайский лидер отметил, что основные позиции и направления усилий Пекина и Будапешта по Украине совпадают, Китай готов продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами"
Си Цзиньпин также заверил, что между Китаем и Европой "нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов", а отношения ЕС и КНР имеют "стратегическое значение и глобальное влияние".
8 июля Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл с официальным визитом в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином.
2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.
После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Си Цзиньпин (председатель КНР)Виктор ОрбанРоссияУкраинаКитайПолитикаВ миреНовости
 
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