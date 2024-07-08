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Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин

Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Мир должен создать условия для диалога РФ и Украины – Си Цзиньпин

Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T09:54

2024-07-08T09:54

2024-07-08T09:54

си цзиньпин (председатель кнр)

виктор орбан

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине, сообщает РИА Новости.По его словам, прекращение огня наступит только в том случае, когда "все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной".Си Цзиньпин подчеркнул, что скорейшее прекращение боевых действий на Украине и поиск политического решения конфликта "отвечает интересам всех сторон".Он добавил, что необходимо всеми силами способствовать скорейшей деэскалации обстановки.В ходе встречи Виктор Орбан проинформировал Си Цзиньпина о своих недавних визитах в Киев и Москву. Председатель КНР "высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии по продвижению политического урегулирования украинского кризиса".Китайский лидер отметил, что основные позиции и направления усилий Пекина и Будапешта по Украине совпадают, Китай готов продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами"Си Цзиньпин также заверил, что между Китаем и Европой "нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов", а отношения ЕС и КНР имеют "стратегическое значение и глобальное влияние".8 июля Виктор Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл с официальным визитом в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином.2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – ПутинТрамп пообещал урегулировать конфликт на УкраинеКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине

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си цзиньпин (председатель кнр), виктор орбан, россия, украина, китай, политика, в мире, новости