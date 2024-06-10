https://crimea.ria.ru/20240610/kitay-predlozhil-sozvat-nastoyaschuyu-mirnuyu-konferentsiyu-po-ukraine-1138005530.html

Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине

Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине

Пекин выступает за проведение мирной конференцию по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T18:05

2024-06-10T18:05

2024-06-10T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Пекин выступает за проведение мирной конференцию по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде.В Нижнем Новгороде глава российского МИДа Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министр иностранных дел РФ выразил признательность за решение Пекина не направлять своих делегатов на конференцию по Украине в Швейцарии.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине близ города Люцерн. На встречу приглашены представителей около 160 государств, российскую сторону не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.Ранее в комментарии РИА Новости Крым, профессор МГИМО, зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов высказал мнение, что подготовка к так называемому "мирному саммиту" в Швейцарии показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к игнорированию России. Многие страны выражают беспокойство по поводу того, что форум приведет лишь к эскалации напряженности.Читайте также на РИА Новости Крым:Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крахКитай отказался от участия в "саммите мира" по УкраинеЗачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, украина, россия, в мире, политика, ван и, новости