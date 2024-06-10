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Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине
Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине
Пекин выступает за проведение мирной конференцию по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T18:05
2024-06-10T18:05
китай
украина
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Пекин выступает за проведение мирной конференцию по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде.В Нижнем Новгороде глава российского МИДа Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министр иностранных дел РФ выразил признательность за решение Пекина не направлять своих делегатов на конференцию по Украине в Швейцарии.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине близ города Люцерн. На встречу приглашены представителей около 160 государств, российскую сторону не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.Ранее в комментарии РИА Новости Крым, профессор МГИМО, зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов высказал мнение, что подготовка к так называемому "мирному саммиту" в Швейцарии показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к игнорированию России. Многие страны выражают беспокойство по поводу того, что форум приведет лишь к эскалации напряженности.Читайте также на РИА Новости Крым:Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крахКитай отказался от участия в "саммите мира" по УкраинеЗачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог
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китай, украина, россия, в мире, политика, ван и, новости
Китай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине

Пекин выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине – МИД КНР

18:05 10.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФлаг России в Пекине во время государственного визита президент РФ Владимир Путина в Китай
Флаг России в Пекине во время государственного визита президент РФ Владимир Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Пекин выступает за проведение мирной конференцию по Украине, результаты которой признают Москва и Киев. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
"Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов", — цитирует пресс-служба МИД КНР слова Ван И, пишет РИА Новости.
В Нижнем Новгороде глава российского МИДа Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министр иностранных дел РФ выразил признательность за решение Пекина не направлять своих делегатов на конференцию по Украине в Швейцарии.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине близ города Люцерн. На встречу приглашены представителей около 160 государств, российскую сторону не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым, профессор МГИМО, зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов высказал мнение, что подготовка к так называемому "мирному саммиту" в Швейцарии показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к игнорированию России. Многие страны выражают беспокойство по поводу того, что форум приведет лишь к эскалации напряженности.
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