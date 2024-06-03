https://crimea.ria.ru/20240603/kitay-otkazalsya-ot-uchastiya-v-sammite-mira-po-ukraine-1137806000.html

Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине

Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине

Китай не будет принимать участия в швейцарской конференции по Украине, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T11:18

2024-06-03T11:18

2024-06-03T11:18

китай

новости

украина

швейцария

мао нин

политика

внешняя политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/87/1118278745_0:13:3054:1731_1920x0_80_0_0_3664321d66269157a31c4aa670c4cdfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Китай не будет принимать участия в швейцарской конференции по Украине, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о причинах отказа Пекина.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что мирную конференцию должна признавать и российская, и украинская сторона. К тому же Китай считает, что все участники встречи должны быть представлены на равноправной основе, а все мирные проекты должны обсуждаться справедливо.Вместе с тем дипломат подчеркнула, что отказ Китая участвовать в этой конференции "не значит, что он не поддерживает мир".15-16 июня Швейцария планирует провести международную конференцию по Украине, на которую приглашены делегации более 160 государств. При этом на мероприятие не пригласили Россию. После отказа Китая участвовать во встрече Владимир Зеленский заявил, что Киев "без позитива воспринимает отказ Китая участвовать в швейцарском саммите" и назвал "стратегической ошибкой Пекина" поддержку Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планируемый саммит "очередной сходкой по формуле Владимира Зеленского". А посол в Берне Сергей Гармонин добавил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по УкраинеЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в ШвейцарииЗачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог

китай

украина

швейцария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, новости, украина, швейцария, мао нин, политика, внешняя политика, в мире