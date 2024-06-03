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Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине
Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине
Китай не будет принимать участия в швейцарской конференции по Украине, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T11:18
2024-06-03T11:18
китай
новости
украина
швейцария
мао нин
политика
внешняя политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Китай не будет принимать участия в швейцарской конференции по Украине, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о причинах отказа Пекина.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что мирную конференцию должна признавать и российская, и украинская сторона. К тому же Китай считает, что все участники встречи должны быть представлены на равноправной основе, а все мирные проекты должны обсуждаться справедливо.Вместе с тем дипломат подчеркнула, что отказ Китая участвовать в этой конференции "не значит, что он не поддерживает мир".15-16 июня Швейцария планирует провести международную конференцию по Украине, на которую приглашены делегации более 160 государств. При этом на мероприятие не пригласили Россию. После отказа Китая участвовать во встрече Владимир Зеленский заявил, что Киев "без позитива воспринимает отказ Китая участвовать в швейцарском саммите" и назвал "стратегической ошибкой Пекина" поддержку Москвы.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планируемый саммит "очередной сходкой по формуле Владимира Зеленского". А посол в Берне Сергей Гармонин добавил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по УкраинеЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в ШвейцарииЗачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог
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РИА Новости Крым
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китай, новости, украина, швейцария, мао нин, политика, внешняя политика, в мире
Китай отказался от участия в "саммите мира" по Украине

Китай не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии - МИД КНР

11:18 03.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Китай не будет принимать участия в швейцарской конференции по Украине, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о причинах отказа Пекина.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что мирную конференцию должна признавать и российская, и украинская сторона. К тому же Китай считает, что все участники встречи должны быть представлены на равноправной основе, а все мирные проекты должны обсуждаться справедливо.
"Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта", - сказала Мао Нин на брифинге в понедельник.
Вместе с тем дипломат подчеркнула, что отказ Китая участвовать в этой конференции "не значит, что он не поддерживает мир".
15-16 июня Швейцария планирует провести международную конференцию по Украине, на которую приглашены делегации более 160 государств. При этом на мероприятие не пригласили Россию. После отказа Китая участвовать во встрече Владимир Зеленский заявил, что Киев "без позитива воспринимает отказ Китая участвовать в швейцарском саммите" и назвал "стратегической ошибкой Пекина" поддержку Москвы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планируемый саммит "очередной сходкой по формуле Владимира Зеленского". А посол в Берне Сергей Гармонин добавил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
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КитайНовостиУкраинаШвейцарияМао НинПолитикаВнешняя политикаВ мире
 
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