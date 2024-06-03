https://crimea.ria.ru/20240603/zachem-na-samom-dele-zapadu-mirnaya-konferentsiya-v-shveytsarii--politolog-1137766231.html

Зачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог

Зачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Зачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог

На так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии Запад намерен выдвинуть России ультимативные тезисы, которые зрели давно, а украинский конфликт... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T07:21

2024-06-03T07:21

2024-06-03T07:21

радио "спутник в крыму"

россия

александр ирхин

украина

швейцария

новости

мнения

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии Запад намерен выдвинуть России ультимативные тезисы, которые зрели давно, а украинский конфликт используется для ее проведения как повод, а не причина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.По мнению Ирхина, на конференции в Швейцарии, которую Запад позиционирует как мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине, роль его на самом деле невелика.Эксперт придерживается мнения, что в резолюции этой конференции будет расписано все то, "что делалось на протяжении нескольких лет в рамках различных форумов, не только связанных с Украиной".Страны западной антироссийской коалиции поднимут не только тему необходимости изменения границ РФ, но и роли российской оппозиции за рубежом, реформирований в стране для развития "демократического" общества по западному образцу, и всего того, что, по сути, будет отражать желание развалить Россию, считает эксперт.Таким образом главным тезисом конференции станет построение нового мира "за счет России и на обломках России без России". Кроме того, Россию обвинят во всем, что сейчас происходит в Восточной Европе, добавил он.Это хорошо понимает Китай, для которого Россия является тылом, стоя с ним спина к спине. Потому никто из КНР на конференцию ехать не намерен, сказал эксперт."Если там не участвует Китай даже на уровне представителя, это означает, что она не может быть мирной, потому что не несет формулу мира от слова совсем", – заметил Ирхин.Он добавил, что рассматривает конференцию по Украине в Швейцарии как продолжение Крымской платформы.Созданный киевским режимом проект "Крымская платформа" направлен на "возвращение" Крыма в состав Украины. Первый саммит прошел в Киеве в августе 2021. Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что так называемый мирный саммит в Швейцарии по Украине не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ. А журналист чешского издания iDNES.cz Адам Гаек пришел к выводу, что подготовка к саммиту свидетельствует о готовности стран Запада согласиться на капитуляцию Украины на условиях РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе" В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине "Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в Швейцарии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр ирхин, украина, швейцария, новости, мнения, политика, коллективный запад