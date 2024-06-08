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Почему саммит в Швейцарии обречен на провал - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Почему саммит в Швейцарии обречен на провал
Почему саммит в Швейцарии обречен на провал - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Почему саммит в Швейцарии обречен на провал
Подготовка к так называемому "мирному саммиту" в Швейцарии показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T14:46
2024-06-08T14:46
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подготовка к так называемому "мирному саммиту" в Швейцарии показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к игнорированию России. Многие страны выражают беспокойство по поводу того, что форум приведет лишь к эскалации напряженности. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал профессор МГИМО, зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.При этом требования киевского режима передать ему больше вооружений, техники и денег, по словам Мурадова, звучат все жестче и наглее, поэтому уже и на Западе растет беспокойство о последствиях, к которым может в конечном счете привести такая линия на эскалацию."Россия – крупнейшая ядерная страна, у нас есть чем обороняться. Все это понимают, поэтому и там, на Западе, уже начинают опасаться негативного для себя развития событий", – считает постпред Крыма при президенте РФ.Кроме того, добавил он, многие в Европе уже начинают осознавать, что США "выжимают ее, как половую тряпку, собирая последнюю "воду" для оживления собственной экономики".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 млрд рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Провал очевиден: саммиту по Украине в Швейцарии прогнозируют крахКитай отказался от участия в "саммите мира" по УкраинеЗачем на самом деле Западу "мирная" конференция в Швейцарии – политолог
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георгий мурадов, политика, внешняя политика, европа, сша, украина, в мире, новости, мнения, пмэф, россия
Почему саммит в Швейцарии обречен на провал

Подготовка к саммиту в Швейцарии показала бесполезность игнорирования России – Мурадов

14:46 08.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подготовка к так называемому "мирному саммиту" в Швейцарии показала усталость мирового сообщества от конфликта на Украине и его негативное отношение к игнорированию России. Многие страны выражают беспокойство по поводу того, что форум приведет лишь к эскалации напряженности. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал профессор МГИМО, зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Россия с самого начала говорила, что это пустая затея. Попытка завлечь на этот саммит страны глобального Юга провалилась. Многие просто проигнорировали это мероприятие, да и те представители незападных стран, кто примет в нем участие, едут только чтобы быть в курсе дела. В целом же от Украины, как мне видится, накопилась определенная усталость", - сказал дипломат.
При этом требования киевского режима передать ему больше вооружений, техники и денег, по словам Мурадова, звучат все жестче и наглее, поэтому уже и на Западе растет беспокойство о последствиях, к которым может в конечном счете привести такая линия на эскалацию.
"Россия – крупнейшая ядерная страна, у нас есть чем обороняться. Все это понимают, поэтому и там, на Западе, уже начинают опасаться негативного для себя развития событий", – считает постпред Крыма при президенте РФ.
Кроме того, добавил он, многие в Европе уже начинают осознавать, что США "выжимают ее, как половую тряпку, собирая последнюю "воду" для оживления собственной экономики".
"Это и Европе уже все больше не нравится. Пока еще это не выливается в прямое противодействие, поскольку там действуют посаженные американцами элиты, которые проводят линию Вашингтона, но так будет не всегда. Полагаю, будет меняться политическая конфигурация и в самих европейских странах, что мы сможем вскоре увидеть по результатам выборов в европарламент , - предположил вице-премьер крымского правительства.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств, Россия приглашена не была. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 млрд рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.
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